Отишла код фризера, па скоро пала у несвијест: Ево зашто сви иду на фризуру у Српску

Аутор:АТВ редакција
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Многи су у расправи изразили незадовољство нетранспарентношћу фризерских салона, истичући како бројни немају јавно доступне цјеновнике.
Чак и када питају за цијену унапријед, коначни рачун често буде драстично већи.
"Имам косу до рамена, извукла сам праменове плус прелив, скратила два центиметра, стањила косу и осушила. 107 евра, ван центра Ријеке", започела је своју објаву једна корисница на Редиту и покренула лавину коментара.
У објави је изразила фрустрацију јер јој, како тврди, цијена за исту услугу свака три мјесеца расте за седам до десет евра. Као поређење, навела је да је исту услугу у јуну прошле године платила 68 евра.
"Не знам како вама, али мени примања нису порасла за толико поскупљење", закључила је она.
Астрономске цијене у Загребу, а јефтиније у Вараждину и Сплиту
Расправа која је услиједила открила је драстичне разлике у цијенама фризерских услуга широм Хрватске, али и у сусједним земљама. Док се цијена од 107 евра у Ријеци некима чини високом, коментари из Загреба показују да је то понекад и просјечна цијена.
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Кориснице из главног града Хрватске наводе да за праменове и прелив плаћају од 120 до 200 евра, а једна је споменула и пријатељицу чији је рачун досегао вртоглавих 300, па чак и 500 евра. С друге стране, Вараждинска жупанија се истиче као знатно повољнија, гдје се иста услуга може добити за 50 до 80 евра, док је најповољније прошла једна Сплићанка која је навела да исту услугу у квартовском салону плаћа тридесетак евра.
Због све виших цијена, дио грађана окреће се алтернативним рјешењима.
"Ја се шишам сама", написала је једна корисница, док су се други присјетили како су боју куповали у дрогеријама.
Фрустрација је довела до тога да су многи спремни на пут у сусједне земље, па је тако једна коментаторка навела да је балајаж у БиХ платила свега 45 евра. Цинични коментари попут "док овце плаћају, треба их шишати" сажимају осјећај дијела јавности да су цијене прешле сваку мјеру.
Иако се многима чини да су цијене неоправдано високе, власници салона истичу да се суочавају са значајним порастом трошкова. Разлози за поскупљења су вишеструки: раст цијена закупа, режија и професионалне козметике, недостатак квалитетне радне снаге, те виши порези.
Цијене фризерских услуга расле су осјетно брже од опште стопе инфлације, а увођење евра у Хрватској додатно је подстакло заокруживање цијена навише. Упркос свему, потражња не јењава, што сугерише да је одлазак фризеру за многе и даље луксуз којег се не желе одрећи, преноси Вечерњи.хр.
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