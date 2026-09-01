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Објављен снимак саобраћајне несреће у којој је учествовала предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар

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01.09.2026 20:42

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Саобраћајна несрећа у којој је учествовала предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар
Фото: Printscreen/RTV Slovenija

Мјесец дана након што је предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар учествовала у саобраћајној несрећи, на Фејсбук профилу Тарча ТВ Словенија објављен је снимак инцидента.

Све је забиљежено камером из тунела Кастелец, а на снимку се види тренутак судара возила из колоне у којој се налазила предсједница.

Како је наведено приликом објављивања видеа, службени комби у којем су се налазиле предсједница Наташа Пирц Мусар, Викторија Криволуцка и Уршка Реповж сударио се са службеним возилом на челу конвоја.

"У средини се налази једна особа под обезбјеђењем, а иза ње још једно сигурносно возило. Као што видимо, у тунелу, гдје је ситуација још изазовнија, аутомобил особе под обезбјеђењем имао је прилично велику сигурносну удаљеност. Могло је бити и мање", коментарисао је стручњак за мобилност Андреј Брглез и сам бивши возач особе под обезбјеђењем, пише РТВ Словенија.

Пирц Мусар је у несрећи сломила кључну кост. Касније је признала да није користила сигурносни појас.

"То је моја највећа грешка и искрено жалим због тога. Нисам била везана и прихватам пуну одговорност. Платила сам је сломљеном кључном кости. Закон налаже да се сигурносни појас мора везати и на задњем сједишту. Молим све да из мог искуства извуку поуку и вежу сигурносни појас и на задњем сједишту", поручила је раније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Наташа Пирц Мусар

Саобраћајна несрећа

Словенија

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