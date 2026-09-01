Објављен снимак саобраћајне несреће у којој је учествовала предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар

Аутор:АТВ редакција
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Мјесец дана након што је предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар учествовала у саобраћајној несрећи, на Фејсбук профилу Тарча ТВ Словенија објављен је снимак инцидента.
Све је забиљежено камером из тунела Кастелец, а на снимку се види тренутак судара возила из колоне у којој се налазила предсједница.
Како је наведено приликом објављивања видеа, службени комби у којем су се налазиле предсједница Наташа Пирц Мусар, Викторија Криволуцка и Уршка Реповж сударио се са службеним возилом на челу конвоја.
"У средини се налази једна особа под обезбјеђењем, а иза ње још једно сигурносно возило. Као што видимо, у тунелу, гдје је ситуација још изазовнија, аутомобил особе под обезбјеђењем имао је прилично велику сигурносну удаљеност. Могло је бити и мање", коментарисао је стручњак за мобилност Андреј Брглез и сам бивши возач особе под обезбјеђењем, пише РТВ Словенија.
Пирц Мусар је у несрећи сломила кључну кост. Касније је признала да није користила сигурносни појас.
@TarcaRTVSLO na FB objavila posnetek nesreče predsednice Nataše Pirc Musar.@nmusar pic.twitter.com/qO6JmzZsSY— Tomi Cegnar 🇸🇮 🇨🇦 (@tomicegnar) September 1, 2026
"То је моја највећа грешка и искрено жалим због тога. Нисам била везана и прихватам пуну одговорност. Платила сам је сломљеном кључном кости. Закон налаже да се сигурносни појас мора везати и на задњем сједишту. Молим све да из мог искуства извуку поуку и вежу сигурносни појас и на задњем сједишту", поручила је раније.
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