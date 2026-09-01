Двоструки аршини за величање усташтва у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Иако постоје законски оквири који би требало да санкционишу величање усташтва, примјена у пракси своди се на минималне и спорадичне реакције.
У последњих неколико година, изречено је тек неколико мањих новчаних казни и једна казна затвора од 20 дана, што је занемарљиво у односу на масовно истицање усташких симбола и изостанак санкција на масовним окупљањима.
„Ево у Книну на обиљежавању годишњице требало је да буде пар хиљада прекршајних пријава и то над младим људима који су ишли и пјевали, обучени у црне мајице, да 'не пију вина него крви Србина' – дакле тако гласи пјесма.. Умјесто да буде 100 000 прекршајних пријава у Вуковару било их је 100 и то 78 за пиротехнику, три за пијанство и четири за неку тучу. Врло јасна порука”, рекао је Миле Боснић, предсједник Покрета Срба Крајишника.
Представници српског народа упозоравају да су се наде у законска рјешења показале узалудним. Умјесто кажњавања идеологије НДХ и скандирања на концертима попут оног у Вуковару — гдје су се усташки поздрави исписивали и дроновима на небу — ригорозне мјере у пракси најчешће погађају управо Србе.
„Кажњавање тешко да буде, осим када су у питању симболи неке друге државе, поготово када је у питању Србија. Видјели сте да сви симболи који симболизују Србе или је везано за идентитет Срба, буде санкционисано”,рекао је Срђан Колар, српски замјеник градоначелника Вуковара.
Аналитичари указују на то да су одлуке Уставног суда о забрани фашистичких симбола јасне, али да проблем лежи у застарјелом закону о јавном реду и миру, као и у изузецима за поједине пјесме и ознаке.
„Проблем је да је закон написан још у вријеме бивше државе, то је оно ремећење јавног реда и мира, тако да одлука остаје на судовима где је дошло до различите праксе за Томпсонову пјесму 'Бојна Чавоглаве' и грб ХОС-а. То људи на десници користе у својим активностима”, рекао је Крешимир Мацан, политички аналитичар.
Иако Оквирна одлука Европске уније обавезује државе чланице да кривично санкционишу говор мржње и величање злочина, из Европске комисије поручују да су за то надлежне националне власти. И док су Томпсонови концерти у Холандији, Њемачкој, Швајцарској и Словенији забрањени због промоције усташтва, у Хрватској реакција правосуђа и даље изостаје.
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