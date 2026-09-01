Лото бројеви: Извучена комбинација у 70. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 70. кола, које је извучено 01.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.400.000 КМ, извучени су бројеви: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.200.000 КМ, извучени су бројеви: 27, 19, 25, 24, 1, 35, 28.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 70. колу износила је 140.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 8, 3, 4, 6, 6.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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