Logo

Лото бројеви: Извучена комбинација у 70. колу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 20:10

Коментари:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Лото резултати 70. кола, које је извучено 01.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.

Лото 7/39 резултати, 70. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.400.000 КМ, извучени су бројеви: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 70. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.200.000 КМ, извучени су бројеви: 27, 19, 25, 24, 1, 35, 28.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 70. коло

Џокер игра у 70. колу износила је 140.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 8, 3, 4, 6, 6.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лото

Лото Џокер

Лото нови резултати

Лото плус резултати

Лото 7/39

Извучени лото бројеви

Лото коло

Лото извлачење

лото резултати

Коментари (0)

Више из рубрике

Првачићи данас по први пут у школским клупама

Друштво

Првачићи данас по први пут у школским клупама

2 ч

0
Требиње Република Српска

Друштво

Српску током седам мјесеци посјетило 297.568 туриста

6 ч

0
Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

Друштво

Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

7 ч

0
Човјек на снијегу

Друштво

Да ли се спрема екстремна зима? Ево шта открива Стогодишњи календар

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Линта: Слобода мишљења није привилегија само једног народа

21

57

Заплијењено више од 560.000 долара донација Хамасу у криптовалутама

21

32

Ко прочита поруке на кружном код Меркатора биће кажњен

21

31

Остојић: Српски народ захвалан генералу Младићу за слободу

21

14

Пожар у Врбањи, ватрогасци на терену

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима