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Доналд Трамп потврдио нападе на Иран и запријетио: Ако одговоре, од њих ће остати веома мало

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01.09.2026 20:36

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Америчка војска саопштила је у уторак да изводи нове ударе на циљеве у Ирану, а предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је нападе потврдио у објави на својој друштвеној мрежи.

Појаснио је и одлуку да покрене ове нападе на Иран.

"Напади су велики и снажни, а изведени су као одмазда због неуспјелог покушаја Иранаца да поставе морске мине у мореузу, који тренутно нема мина. Оне су у потпуности уклоњене или детониране. Напад је покренут и због тога што су Иранци испалили осам пројектила на нашу војну базу у Јордану, који су сви успјешно оборени", написао је.

У другом дијелу своје поруке Трамп је издао и пријетњу Ирану.

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"Ако пропала држава Иран узврати на овај потпуно оправдани напад, бит ће поново нападнута, много снажније и на много вишем нивоу, али то неће бити највећи напад од свих. Тај напад тек чека у приправности и, када буде завршен, од Исламске Републике Иран остаће веома мало", додао је предсједник САД-а.

Подсјетимо, Америчка централна команда навела је да напади долазе након недавних покушаја Иранске револуционарне гарде да изведе ударе на комерцијалне бродове у Хормушком мореузу и на америчке припаднике распоређене у регији.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

америчка војска

Напад на Иран

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