Доналд Трамп потврдио нападе на Иран и запријетио: Ако одговоре, од њих ће остати веома мало

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска саопштила је у уторак да изводи нове ударе на циљеве у Ирану, а предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је нападе потврдио у објави на својој друштвеној мрежи.
Појаснио је и одлуку да покрене ове нападе на Иран.
"Напади су велики и снажни, а изведени су као одмазда због неуспјелог покушаја Иранаца да поставе морске мине у мореузу, који тренутно нема мина. Оне су у потпуности уклоњене или детониране. Напад је покренут и због тога што су Иранци испалили осам пројектила на нашу војну базу у Јордану, који су сви успјешно оборени", написао је.
У другом дијелу своје поруке Трамп је издао и пријетњу Ирану.
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"Ако пропала држава Иран узврати на овај потпуно оправдани напад, бит ће поново нападнута, много снажније и на много вишем нивоу, али то неће бити највећи напад од свих. Тај напад тек чека у приправности и, када буде завршен, од Исламске Републике Иран остаће веома мало", додао је предсједник САД-а.
Подсјетимо, Америчка централна команда навела је да напади долазе након недавних покушаја Иранске револуционарне гарде да изведе ударе на комерцијалне бродове у Хормушком мореузу и на америчке припаднике распоређене у регији.
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