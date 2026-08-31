Ускоро нови удар на Иран, Трамп: Ударићемо их жестоко

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Амерички предсједник Доналд Трамп обећао је у понедјељак нове ударе на Иран након прве размјене напада у посљедњих мјесец дана, док сукоб, који се у посљедње вријеме углавном свео на економско надметање, поново пријети да прерасте у отворене борбе.
Иран је током ноћи испалио ракете на двије америчке ваздухопловне базе у Јордану, као одговор на амерички напад на иранско острво Ларак. Вашингтон је саопштио да је тамо гађао иранске лансере са којих су испаљиване мине у Ормуски мореуз.
„Ударићемо их жестоко“, пренио је новинар „Фокс њуза“ Трампове ријечи за ту телевизију.
„Биће одговора“, додао је Трамп.
Високи ирански извор рекао је за Ројтерс да је размјена ватре током ноћи, прва од краја јула, била „ограничена и контролисана конфронтација“, али је упозорио да ће Техеран жестоко одговорити уколико поново буде нападнут.
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Трамп је рекао да је америчка противваздушна одбрана оборила све иранске ракете које су могле да нанесу штету, као и да нове америчке економске санкције Ирану имају велики ефекат, објавио је „Фокс њуз“.
Трамп је претходно на друштвеним мрежама објавио два снимка на којима се виде експлозије на главном иранском терминалу за извоз нафте, уз поруку: „Острво Харг разнесено у парампарчад!!!“
Међутим, снимци су били генерисани вјештачком интелигенцијом и такав напад се није догодио. Иран је Трампову објаву назвао „смијешном“.
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Амерички потпредсједник Џеј-Ди Венс рекао је новинарима да Трамп „воли мало да мијења ствари на друштвеним мрежама“ и да је на тај начин „слао поруку“.
Вашингтон се до сада углавном уздржавао од напада на најважнију иранску нафтну и гасну инфраструктуру, а Техеран упозорава да би на такав потез одговорио разорним нападима на сусједне земље у Персијском заливу.
Од краја јула, рат који је Трамп прије шест мјесеци покренуо заједно са Израелом углавном се свео на економско надметање, при чему обје стране рачунају да ће супарничке блокаде пловидбе око Персијског залива приморати другу страну да попусти.
Вашингтон је у посљедње вријеме појачао напоре да казни Техеран и његове пословне партнере такозваним секундарним санкцијама (secondary sanctions), којима су обухваћене и треће земље које купују иранску нафту.
Амерички министар финансија Скот Бесент рекао је у понедјељак да Иран сада „удара на све стране“ јер нове санкције остављају посљедице на његову већ озбиљно ослабљену економију.
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„Шокирани су стањем своје економије“, рекао је Бесент новинарима на састанку министара финансија и гувернера централних банака Г20 у Сјеверној Каролини.
„Мислим да војно реагују зато што економски губе“, додао је он.
Бесент је у недјељу рекао за Ројтерс да ће нове секундарне санкције, чији је циљ додатни притисак на Иран, вјероватно бити објављиване сваке седмице, а да ће у почетку бити усмјерене на банке.
Америчке снаге су у недјељу погодиле два иранска лансера на острву Ларак, рекао је један амерички званичник, након што је примијећено да се припадници Корпуса чувара Исламске револуције припремају да испале ракете са морским минама у Ормуски мореуз.
У америчком нападу погинуле су три особе, објавила је иранска новинска агенција Тасним. Држави блиски портал „Нур њуз“ навео је да су двојица погинулих идентификована као припадници морнарице Револуционарне гарде.
Ларак је мало острво у мореузу, недалеко од стратешки важне иранске луке Бандар Абас.
Ормуски мореуз, кроз који у нормалним околностима пролази петина свјетских испорука сирове нафте и гаса, практично је блокиран од почетка рата.
Америчка Централна команда саопштила је да је извела „ограничену и прецизну“ акцију против снага иранске Револуционарне гарде задужених за полагање мина, за које је навела да су представљале „непосредну пријетњу“ у мореузу. Други детаљи нису саопштени.
Иранска државна телевизија пренијела је саопштење Револуционарне гарде да се један супертанкер запалио и зауставио након што су га погодиле двије морске мине у јужном дијелу мореуза.
Америчка војска касније је демантовала ту тврдњу.
Трамп је у априлу, након постизања примирја, обуставио интензивно бомбардовање у оквиру операције „Епски бијес“ (Operation Epic Fury), а двије стране су се у јуну договориле о привременом оквиру за наставак разговора о окончању рата.
Тај договор, међутим, није потрајао, што је довело до поновљених размјена ватре, укључујући и двије седмице америчког бомбардовања у јулу.
Током посљедњих мјесец дана Вашингтон се надао да ће блокада иранских лука нанијети довољно велику економску штету да примора Иран да прихвати америчке захтјеве.
Техеран, с друге стране, тврди да је Ормуски мореуз затворен и да ће поново бити отворен само под иранским надзором.
Високи ирански извор, директно упознат са процесом доношења одлука у Техерану, рекао је за Ројтерс под условом анонимности да ће услови у мореузу „постати још гори“ за бродове који буду кршили правила проласка која је утврдио Иран.
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Ирански предсједник Масуд Пезешкијан у понедјељак је имао помирљивији тон, рекавши индијском премијеру Нарендри Модију, на маргинама регионалног безбједносног скупа у Киргистану, да Иран и даље жели преговорима да дође до рјешења.
„Вјерујемо да наставак рата није ни у чијем интересу, ни нашем, ни региона, нити човјечанства“, пренијела је агенција Тасним његове ријечи.
Трамп до сада није остварио циљеве које је поставио на почетку рата – уништавање иранског нуклеарног програма, ограничавање способности Техерана да напада регионалне противнике и стварање услова да Иранци свргну своје вјерске власти.
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