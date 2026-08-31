Logo

Одређен притвор за 14 особа због потонућа трајекта

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 17:08

Коментари:

0
На овом кадру из видеа, путници у прслуцима за спасавање чекају спасавање на преврнутом путничком броду код обале Гирне, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/DHA via AP

Суд на Кипру одредио је притвор за 14 осумњичених у вези са потонућем трајекта у којем је погинуло осам људи, укључујући капетана, чланове посаде и запослене у компанији "Фило Денизџилик".

Према свједочењу преживјелих, капетан потонулог трајекта био је међу првима који су напустили пловило, а један морнар га је чамцем за спасавање лично превезао до обале.

Двоје преживјелих је изјавило да је капетан игнорисао молбе путника да врати трајект када је почео да прима воду, након чега је посада у журби напустила пловило.

Власти Кипра прогласиле су тродневну жалост због потонућа у којем је погинуло најмање осам људи. Потрага за 18 несталих и даље траје, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кипар

преврнуо се трајект

Трајект

Притвор

Коментари (0)

Прочитајте више

На овом снимку из видеа, спасени путници у прслуцима за спасавање евакуисани су чамцем након што се путнички брод преврнуо код обале Гирне, у северном делу Кипра под турском окупацијом, у недељу, 30. августа 2026. године.

Свијет

Број погинулих у превртању трајекта порастао на осам, за 20 се још увијек трага

2 ч

0
Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.

Свијет

Капетан урадио нечувену ствар прије потонућа трајекта

11 ч

0
Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.

Свијет

Расте број преминулих приликом превртања трајекта: У току потрага за несталима

1 д

0
Возило хитне помоћи стиже у луку Киренија, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године, након што се трајект типа катамаран преврнуо код сјеверне обале Кипра.

Свијет

У превртању трајекта погинуло шест људи: Спасене 172 особе

1 д

0

Више из рубрике

Џефри Епстин и Сара Фергусон

Свијет

Афера Епстин и бивше војвоткиње се наставља: Сара Фергусон спремна да открије своју страну приче

1 ч

0
На овом снимку из видеа, спасени путници у прслуцима за спасавање евакуисани су чамцем након што се путнички брод преврнуо код обале Гирне, у северном делу Кипра под турском окупацијом, у недељу, 30. августа 2026. године.

Свијет

Број погинулих у превртању трајекта порастао на осам, за 20 се још увијек трага

2 ч

0
врућина топлотни талас фонтана вода

Свијет

Шпанија оборила црни рекорд: Више од 5.200 људи преминулих

4 ч

0
beba

Свијет

Хорор: Убијена беба, више ухапшених

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

31

Бранко Ружић искључен из СПС-а

18

11

Мистерија у Даниловграду: Три тијела пронађена на стрелишту, службе истражују

18

08

Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

18

05

Полиција пронашла више од два килограма дроге код пруге

17

50

Пропала још једна туристичка агенција

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима