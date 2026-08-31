Одређен притвор за 14 особа због потонућа трајекта

Аутор:АТВ редакција
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Суд на Кипру одредио је притвор за 14 осумњичених у вези са потонућем трајекта у којем је погинуло осам људи, укључујући капетана, чланове посаде и запослене у компанији "Фило Денизџилик".
Према свједочењу преживјелих, капетан потонулог трајекта био је међу првима који су напустили пловило, а један морнар га је чамцем за спасавање лично превезао до обале.
Двоје преживјелих је изјавило да је капетан игнорисао молбе путника да врати трајект када је почео да прима воду, након чега је посада у журби напустила пловило.
Власти Кипра прогласиле су тродневну жалост због потонућа у којем је погинуло најмање осам људи. Потрага за 18 несталих и даље траје, преноси Срна.
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