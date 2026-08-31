Хорор: Убијена беба, више ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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Беба је пронађена мртва у Шефилду, а полиција је ухапсила седам особа због сумње на убиство.
Истрага је тек у почетној фази те је полиција позвала јавност да не нагађа о околностима догађаја док се утврђује шта се догодило.
Седам особа ухапшено је због сумње на убиство након што је новорођенче пронађено мртво у Шефилду, саопштила је полиција Јужног Јоркшира.
Полицајци су у недјељу, непосредно прије 6 сати ујутро, позвани на адресу у подручју Винкобанк због дојаве и забринутости за безбједност новорођенчета.
Полиција је претражила имање у Холивел Хајтсу, гдје је пронађена беба. Упркос покушајима полицајаца и болничара да јој помогну, дјевојчица је проглашена мртвом на лицу мјеста.
У склопу истраге полиција је ухапсила седам особа због сумње на убиство. Сви се тренутно налазе у полицијском притвору, а истражитељи још утврђују старост неких од ухапшених.
Главна инспекторка Ема Најт поручила је да је полиција свјесна да ће овај случај изазвати велику забринутост међу становницима, пише Скај Њуз.
"Желим увјерити наше локалне заједнице да имамо посвећен тим детектива и полицајаца који напорно раде како би обезбиједили правду за дјевојчицу која је у средишту ове истраге", казала је Најт.
Нагласила је да је истрага тек у почетној фази те позвала јавност да не нагађа о околностима догађаја док полиција утврђује шта се догодило.
Полиција Јужног Јоркшира позвала је све који имају информације које би могле помоћи истрази да се јаве полицији или анонимно путем надлежних служби.
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