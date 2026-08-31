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Милиони заражених јаја на тржишту, стотине људи већ обољело

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:13

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Јаја имају широку примену у кулинарству, због своје велике хранљиве вриједности као и због великог броја разноврсних јела која се могу припремити од њих. Велики садржаја протеина и холина јаја сврстава у исту категорију као и месо унутар пирамиде исхране
Фото: pexels/Klaus Nielsen

Најмање 306 људи заражено је у Белгији у рекордној епидемији салмонеле повезаној са јајима са једне фарме, а чак 2 милиона потенцијално контаминираних бактеријом је продато.

Белгијска агенција за безбједност хране саопштила је још у уторак да су особе које су развиле симптоме биле заражене истим сојем салмонеле који је пронађен на фарми.

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Истрага о епидемији салмонеле и даље траје, док здравствене власти настављају да прате нове случајеве и дистрибуцију потенцијално контаминираних јаја.

Међутим, много више људи је можда било заражено, али нису тестирани јер су имали само благе симптоме или их уопште нису имали, рекла је портпаролка Агенције за безбједност хране Белгије (АФСЦА).

"Салмонела је релативно честа у Белгији, али никада нисмо имали овако широко распрострањену епидемију са толико обољелих", рекла је она, додајући да није било смртних случајева.

У мају затворен један објекат за узгој живине

Белгијске власти су у мају откриле присуство салмонеле на фарми у Фландрији, након чега је повучен дио јаја са тржишта и затворен један објекат за узгој живине.

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Међутим, како се број заражених повећавао, мјере су проширене на цијелу фарму. Након новог повлачења јаја 10. августа, фарма је у потпуности затворена, а живина је уклоњена.

Чак 2 милиона јаја потенцијално контаминираних бактеријом продато је у Белгији и сусједном Луксембургу, гдје је локална здравствена агенција такође издала упозорење и наредила повлачење производа.

Нека од тих јаја можда се још увијек налазе у кухињама потрошача и могу изазвати нове случајеве заразе упркос повлачењу, рекла је портпаролка АФСЦА, а пренио "Ројтерс".

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Термичка обрада, односно кување јаја, смањује ризик од заразе.

Салмонела је група бактерија штапићастог облика које могу изазвати салмонелозу, уобичајену болест која се преноси храном. Симптоми најчешће укључују пролив, повишену температуру и грчеве у стомаку.

(Информер)

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Тагови :

јаја

салмонела

Белгија

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