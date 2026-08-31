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Пијани возач ухапшен због обијесне вожње, у претресу му нашли ”зољу”

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:03

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пушке и зоља
Фото: ПУ Бањалука

Бањалучка полиција ухапсила је С.Г. из Челинца кога су усред дана ”ухватили” за воланом са 2,96 промила алкохола у даху, да би му у претресу куће пронашли ”зољу” и двије војне пушке.

У ПУ Бањалука наводе да је С.Г. направио прекршај обијесне вожње, а осумњичен је и за недозвољену производњу и промет оружја.

Надувао 2,96 g/kg

”Полицијски су службеници су 28. августа око 12.40 часова у Челинцу контролисали ”ауди” којим је управљао С.Г. из Челинца. Возач је алкотестиран и том приликом је утврђено присуство од 2,96 g/kg алкохола у организму због чега је ухапшен”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да су оперативним радом полицијски службеници дошли до сазнања да С.Г. посједује нелегално оружје. По наредби суда извршен је претрес куће и помоћних објеката које користи.

У претресу нађене пушке и ”зоља”

”У претресу су пронађене и одузете двије војне пушке, ручни бацач ракета М80 64 mm, више комада пушчане и пиштољске муниције различитог калибра, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, наводи се у саопштењу.

У полицији наводе да је С.Г. уручен прекршајни налог због обијесне вожње јер му је измјерена концентрација алкохола већа од 1,5 g/kg за које је прописана новчана казна од 2.000 КМ, два казнена бода и шест мјесеци забране управљања моторним возилом.

”Након комплетирања и документовања предмета против С.Г. биће поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука због почињеног кривичног дјела недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја”, наводе у ПУ Бањалука.

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Тагови :

Зоља

одузето оружје

пијани возач

обијесна вожња

Челинац

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