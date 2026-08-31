Талетовић оптужен за окрутно убиство и два покушаја убиства

Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантонално тужилаштво у Тузли подигло је оптужницу против Хамида Талетовића (64) из Бановића због убиства комшије Н.Ћ. (54) и покушаја убиства његове супруге и брата.
Талетовићу је оптужен за убиство на окрутан и подмукао начин, два покушаја убиства и недозвољено држање оружја.
”Талетовићу се на терет ставља да је у јутарњим сатима 7. јуна 2026. године у насељу Чифлук на подручју Бановића дошао на парцелу на којој је косио његов комшија Н.Ћ (54) и из аутоматске пушке испалио више хитаца према њему, ранио га, те му пришао док је лежао и из непосредне близине испалио у њега још неколико хитаца и усмртио га нанијевши му више прострелних и устрелних повреда у пређелу грудног коша, стомака и ногу”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
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Додају да је осумњичени испалио више хитаца и према брату и супрузи убијеног Н.Ћ. који су били у близини и покушавали му помоћи.
”Том приликом А.Ћ. (47) је нанио двије тешке тјелесне повреде у предјелу абдомена и десне наткољенице”, наводе у тужилаштву.
Оптужницу је потврдио Кантонално суд у Тузли. Уз оптужницу тужилаштво је предложило и да се оптуженом продужи притвор.
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