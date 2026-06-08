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Познато у каквом је стању жена (47) која је рањена у Бановићима

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:09

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Жена иницијала А.Ћ. (47) која је рањена у јучерашњој пуцњави у Бановићима и даље је на УКЦ Тузла.

- Пацијенткиња је хоспитализована на Клиници за ортопедију и трауматологију због повреда абдомена и десне наткољенице. Тренутно је стабилног здравственог стања, свјесна и комуникативна – рекла је за „Аваз“ портпаролка УКЦ Тузла Ерсија Ашчерић Мујединовић.

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Подсјећамо, њен супруг Н.Ћ. (54) је убијен. За ову трагедију сумњичи се Хамид Талетовић (64).

Осумњичени Хамид Талетовић који је јуче из калашњикова пуцао на свог комшију и комшијину супругу у Бановићима, предат је јутрос у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Свему је претходио вербални сукоб, а како је раније Кантонално тужилаштво Тузланског кантона саопштило, осумњичени је више хитаца испалио и према брату убијене особе, али га није погодио.

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- Х.Т (64) је лишен слободе и осумњичен је да је након вербалног сукоба са комшијама из аутоматске пушке испалио више хитаца, усмртио комшију Н.Ћ. (54) и ранио његову супругу А.Ћ (47). Такођер, више хитаца је испалио и према брату убијене особе, али га није погодио – наводе из Тужилаштва.

Тужилац је издао наредбу за обдукцију тијела преминулог како би се утврдили тачни узроци смрти.

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Подијели:

Тагови :

Бановићи

пуцњава у Бановићима

Рањена жена

болница

Убиство

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