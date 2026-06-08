Познато у каквом је стању жена (47) која је рањена у Бановићима

Аутор:АТВ
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Жена иницијала А.Ћ. (47) која је рањена у јучерашњој пуцњави у Бановићима и даље је на УКЦ Тузла.
- Пацијенткиња је хоспитализована на Клиници за ортопедију и трауматологију због повреда абдомена и десне наткољенице. Тренутно је стабилног здравственог стања, свјесна и комуникативна – рекла је за „Аваз“ портпаролка УКЦ Тузла Ерсија Ашчерић Мујединовић.
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Подсјећамо, њен супруг Н.Ћ. (54) је убијен. За ову трагедију сумњичи се Хамид Талетовић (64).
Осумњичени Хамид Талетовић који је јуче из калашњикова пуцао на свог комшију и комшијину супругу у Бановићима, предат је јутрос у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
Свему је претходио вербални сукоб, а како је раније Кантонално тужилаштво Тузланског кантона саопштило, осумњичени је више хитаца испалио и према брату убијене особе, али га није погодио.
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- Х.Т (64) је лишен слободе и осумњичен је да је након вербалног сукоба са комшијама из аутоматске пушке испалио више хитаца, усмртио комшију Н.Ћ. (54) и ранио његову супругу А.Ћ (47). Такођер, више хитаца је испалио и према брату убијене особе, али га није погодио – наводе из Тужилаштва.
Тужилац је издао наредбу за обдукцију тијела преминулог како би се утврдили тачни узроци смрти.
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