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Трамп: Израел и Иран смјеста да прекину паљбу

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:57

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амерички предсједник
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп поручио је Израелу и Ирану да морају смјеста да прекину нападе, након нове ескалације сукоба двије стране.

"Израел и Иран морају смјеста да прекину паљбу", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Одбрамбене снаге Израела саопштиле су раније данас да је иранска војска испалила око 30 балистичких пројектила ка израелској територији, док је израелска војска извршила нове нападе на Иран.

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Тагови :

Доналд Трамп

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