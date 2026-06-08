Трамп: Израел и Иран смјеста да прекину паљбу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп поручио је Израелу и Ирану да морају смјеста да прекину нападе, након нове ескалације сукоба двије стране.
"Израел и Иран морају смјеста да прекину паљбу", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Одбрамбене снаге Израела саопштиле су раније данас да је иранска војска испалила око 30 балистичких пројектила ка израелској територији, док је израелска војска извршила нове нападе на Иран.
Свијет
Огласио се ИДФ након напада Техерана: Нећемо толерисати
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
16
52
16
51
16
37
16
36
16
30
Тренутно на програму