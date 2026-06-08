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Зграда пада као кула од карата: Апокалиптични снимци трагичног земљотреса

Аутор:

АТВ
08.06.2026 09:27

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Земљотрес Филипини
Фото: Screenshot / X

Након разорног земљотреса на Филипинима магнитуде 7,8 степени, погинуле су најмање три особе, а четири повријеђене, према информацијама филипинске полиције.

Није било непосредних детаља о пријављеним смртним случајевима, наводи "Ројтерс", али до сада објављени снимци приказују већу материјалну штету и урушене зграде. Упозорења на цунами издата су након што је земљотрес погодио Минданао на југу Филипина.

Земљотрес је био на дубини од 10 километара, објавио је ГФЗ. Геофизичке агенције Филипина и сусједне Индонезије издале су упозорења на цунами.

ГФЗ је раније процијенио магнитуду потреса на 8,2 степени по Рихтеру.

Филипинска агенција Фиволкс навела је како је земљотрес био магнитуде 7,0 те упозорила на могућу штету и таласе цунамија више од једног метра, који би могли потрајати неколико сати.

Шеф полиције града Алабела у филипинској покрајини Сарангани Бенџи Анкета је рекао како су се на згради полиције појавиле пукотине непосредно након земљотреса, који се догодио током церемоније подизања заставе.

"Ово је најјачи земљотрес који смо икада осјетили", рекао је Анкета за "Ројтерс".

Званично најснажнији земљотрес Филипини су доживјели 1918. с магнитудом од 8,3 степена.

Свједоци у Манаду, граду на сјеверу Индонезије, изјавили су да се земљотрес осјетио врло снажно.

Провинција Сарангани, која је погођена земљотресом, дом је за отприлике 580.000 људи.

Анкета је рекао да нема непосредних извјештаја о жртвама, али да су се неки људи онесвијестили након снажног подрхтавања.

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Тагови :

Земљотрес

потрес

Филипини

Земљотрес Филипини

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