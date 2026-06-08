Зграда пада као кула од карата: Апокалиптични снимци трагичног земљотреса

Аутор:АТВ
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Након разорног земљотреса на Филипинима магнитуде 7,8 степени, погинуле су најмање три особе, а четири повријеђене, према информацијама филипинске полиције.
Није било непосредних детаља о пријављеним смртним случајевима, наводи "Ројтерс", али до сада објављени снимци приказују већу материјалну штету и урушене зграде. Упозорења на цунами издата су након што је земљотрес погодио Минданао на југу Филипина.
Земљотрес је био на дубини од 10 километара, објавио је ГФЗ. Геофизичке агенције Филипина и сусједне Индонезије издале су упозорења на цунами.
🚨JUST IN: Powerful 7.8-magnitude earthquake hits Philippines— The Page Z (@ThePageZ_) June 8, 2026
Buildings collapse, panic all around
TSUNAMI ALERT ISSUED pic.twitter.com/1H3GzcFUWn
ГФЗ је раније процијенио магнитуду потреса на 8,2 степени по Рихтеру.
Филипинска агенција Фиволкс навела је како је земљотрес био магнитуде 7,0 те упозорила на могућу штету и таласе цунамија више од једног метра, који би могли потрајати неколико сати.
Шеф полиције града Алабела у филипинској покрајини Сарангани Бенџи Анкета је рекао како су се на згради полиције појавиле пукотине непосредно након земљотреса, који се догодио током церемоније подизања заставе.
"Ово је најјачи земљотрес који смо икада осјетили", рекао је Анкета за "Ројтерс".
Just awful! — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026
This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City...pic.twitter.com/SdOA0HlwON
Званично најснажнији земљотрес Филипини су доживјели 1918. с магнитудом од 8,3 степена.
Свједоци у Манаду, граду на сјеверу Индонезије, изјавили су да се земљотрес осјетио врло снажно.
Провинција Сарангани, која је погођена земљотресом, дом је за отприлике 580.000 људи.
Анкета је рекао да нема непосредних извјештаја о жртвама, али да су се неки људи онесвијестили након снажног подрхтавања.
Major Philippines Earthquake an hour or so ago. Tsunami warning issued. Epicenter was off the coast of Mindanao. No reports of casualties, but this video will show you the extent of the shaking. — Tom Finnell (@d2fl) June 8, 2026
Much better than videos of tall buildings swaying to give you an idea of the… https://t.co/TbeieYojMu
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