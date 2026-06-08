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Потукли се због дјеце, па потегли нож: Једна особа страдала у језивом сукобу у Ђаковици

Аутор:

АТВ
08.06.2026 09:58

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Језива туча избила је у суботу увече у Ђаковици у којој је једна особа настрадала, док су три повријеђене, сумња се да је сукобу одраслих претходио сукоб између дјеце.

Како је саопштила тзв. косовска полиција, туча се догодила око 21.30 часова у Улици Али Ибра у Ђаковици, када је полицији пријављено да је дошло до физичког обрачуна.

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У тучи су четири особе задобиле јтелесне повреде, након чега су превезене у Ургентни центар Регионалне болнице у Ђаковици, гдје им је указана љекарска помоћ.

Како наводе медији, једна од повријеђених особа преминула је од задобијених повреда, за које се сумња да су нанеијте оштрим предметом.

Према наводима полиције, међу повријеђенима се налази и осумњичени за овај случај.

- Око 21.30 часова добили смо информацију о тучи у Улици Али Ибра у Ђаковици. Као посљедица овог инцидента, четири особе задобиле су тјелесне повреде и указана им је љекарска помоћ у Ургентном центру Регионалне болнице у Ђаковици. Једна од повријеђених особа преминула је од задобијених рана, за које се сумња да су нанијете оштрим предметом. Међу повријеђенима је и осумњичени - наводи се у саопштењу тзв. косовске полиције.

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Надлежне полицијске јединице изашле су на лице мјеста, а истрага се спроводи у координацији са државним тужиоцем.

Полиција наставља рад на расвјетљавању свих околности овог случаја, укључујући и наводе да је обрачун одраслих услиједио након претходног сукоба између дјеце.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ђаковица

напад ножем

преминуо мушкарац

физички напад

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