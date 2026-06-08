Требиње као Дубаи - апартмани до 300 КМ за ноћ

Аутор:Бојан Носовић
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Када на Букингу погледате цијене за сљедећи викенд у Требињу може вам се десити да помислите да сте укуцали Дубаји. Нисте, то само неки желе брзе паре.
Сљедећи викенд је моторијада, Требиње ће бити крцато, гости стижу са свих страна па су неки одлучили заратити брзо и безобразно.
Ноћ у појединим требињским апартманима кошта и више од 300 марака. Организатори моторијаде се ограђују.
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"То су цијене баснословне, цијене равне Дубајију. Ја кажем није проблем да се нешто подигне ајмо рећи 20, 30, 50 одсто али људи мисле да за једну ноћ могу издати свој апартман за 200 евра зато што је Моторијада а тај исти апартман је у понедјељак 50 марака мислим стварно је лоша реклама и за град и за нас и ја апелујем на све људе, дај помозите, нико се није обогатио за два дана", рекао је Мики Муратовић, Мото клуб ТНТ Требиње.
У другим градовима бајкере људи дочекују са промотивним цијенама, а овдје људи гледају да зараде на нечијој доброј организацији и повјерењу.
Што је скупо скупо је, кажу Требињци и туристи пред камером АТВ. Није поштено, али шта да се ради
"Вјероватно је гужва, има туриста указала им се прилика али мислим искрено да то није поштено",
"150 евра ако је јек сезоне није скупо а предсезона онда је скупо",
"Па што смета нека иду. Немају пара па хоће да зараде. Мој стан моја цијена",
"Прескупо",
"150 евра је скупо, у БиХ је то скупо", говоре Требињци и туристи за АТВ.
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Неки се од муке насмију када погледају поједине рачуне из Требиња. И угоститељи су се заиграли са цијенама.
Због оних који на туристима желе зарадити брзе и лаке паре, главобоље често има и домаће становништво. Требињци све коментаришу као безобразно.
Тај безобразлук шаље само лошу слику уз Требиња. У Туристичкој могу само да апелују.
"Апсолутно апелујемо на све суграђане да гледамо на туризам као дугорочну инвестицију, како грану привреде која преузима примат у нашем граду. Да поведемо рачуна да оформимо неке коректне цијене да би привлачили што више и више гостију у наш град", поручује Јовица Милошевић, директор ТО Требиње.
Ово су појединци, већина Требињаца са апартманима држи нормалне цијене додаје Милошевић. Не може се у крај стати дивљању цијена на југу зато су у Туристичкој одлучили да покрену иницијативу за увођење картица за попуст домаћем живљу јер је Требиње Требињцима одавно скупо.
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