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Аларм у Њемачкој: Сиромаштво куца на врата сваког шестог становника

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:35

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Аларм у Њемачкој: Сиромаштво куца на врата сваког шестог становника
Фото: Pexels

Број људи у Њемачкој који живе у сиромаштву већи је него икада од 2020. године.

Посебно су погођени самохрани родитељи, особе које живе саме и старији грађани, док су регионалне разлике веома изражене. Стопа сиромаштва у Њемачкој, према новом извјештају Удружења за паритетну социјалну заштиту, достигла је нови рекордни ниво. Од 2024. до 2025. године тај удио повећан је за 0,6 процентних поена и сада износи 16,1 одсто становништва, пише Дојчевеле.

„У овој земљи 13,3 милиона људи живи у сиромаштву“, подсјећа њемачко Удружење за паритетну социјалну заштиту, позивајући се на податке Савезног завода за статистику објављене још у фебруару.

Извршни директор удружења Јоахим Рок оцјењује да „ситуација личи на кризу“ и упозорава њемачку савезну владу на могуће посљедице најављеног смањења социјалних давања. Додатне уштеде, сматра он, само би продубиле постојеће проблеме.

Ко се у Њемачкој сматра угроженим од сиромаштва?

Погођени се, према дефиницији Европске уније, сматрају особама у ризику од сиромаштва. Удружење наводи да је забиљежен „тужан рекорд“, јер никада раније није било толико људи погођених сиромаштвом.

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Особе којима је на располагању мање од 60 одсто средњег (медијалног) дохотка сматрају се угроженим од сиромаштва. Код самаца је тај праг недавно износио 1.446 евра нето мјесечно, док је за домаћинство са двије одрасле особе и двоје дјеце млађе од 14 година износио 3.036 евра.

Велике регионалне разлике

Након пада стопе сиромаштва од 2020. до 2023. године дошло је до „негативног преокрета тренда“, истиче удружење.

Разлике између њемачких покрајина су велике. Баварска и Баден-Виртемберг захваљујући снажној привредној структури имају најниже стопе сиромаштва – 12,6, односно 13,2 одсто.

С друге стране, највећи удио погођених биљеже Бремен са 27,5 одсто, Саксонија-Анхалт са 21,3 одсто, Хамбург са 18,9 одсто и Берлин са 18,7 одсто.

У западној Њемачкој посебно су погођени региони попут Трира (21,4 одсто), Везер-Емса (20,8 одсто) и Арнсберга (19,6 одсто), док су у источној Њемачкој међу најугроженијима Хемниц (18,2 одсто) и Лајпциг (17,4 одсто).

Сиромаштво све више погађа старије особе

„Старост пријети да постане замка сиромаштва“, упозорава Удружење.

Према њиховим подацима, скоро свака пета особа старија од 65 година погођена је сиромаштвом или се налази у ризику од сиромаштва.

Посебно су погођене и особе које живе саме, гдје стопа сиромаштва износи 30,3 одсто, самохрани родитељи са 28,9 одсто, као и особе са нижим нивоом образовања, код којих тај удио достиже 29,1 одсто.

Новац често није довољан ни за основне потребе

Аутори извјештаја наводе да сиромаштво највише расте тамо гдје постоје структурни проблеми, попут ниског нивоа образовања или ограниченог приступа тржишту рада.

Четири од пет особа погођених сиромаштвом нису запослене. Према извјештају, 70 одсто погођених има њемачко држављанство, док 30 одсто чине страни држављани.

У многим домаћинствима влада акутна финансијска оскудица. Код 6,9 одсто становништва прошле године приходи нису били довољни ни за покривање текућих трошкова.

Многи нису могли да плате растуће рачуне за струју и гријање, а неријетко ни да купе основне кућне апарате попут фрижидера или шпорета, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Њемачка

економија

тржиште

Инфлација

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