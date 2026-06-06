Министар открио колико је исплаћено новца за подстицаје

Аутор:АТВ
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Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић рекао је Срни да је ово министарство у 2025. години подржало 159 привредних субјеката, чије су инвестиције и улагања укупно износили 51,26 милиона КМ, а за те намјене је закључно са 31. октобром исплаћено 16.269.289 КМ.
Бубић је навео да су се улагања односила на унапређење технолошког нивоа, односно набавку нове или коришћене опреме старости до пет година.
Улагања су се односила и на прелазак на зелену и циркуларну економију, набавком машина и опреме за рециклажу старости до пет година, филтера, пречистача отпадних вода и друге опреме за смањење загађења, као и набавку нових соларних панела за властите потребе.
"Највећи број корисника подстицаја у прошлој години послује у области металне и електро индустрије /39 одсто/, затим у области дрвне индустрије /25 одсто/, у области индустрије гуме и пластике /11 одсто/, у области индустрије текстила, одјеће и обуће /10 одсто/", навео је Бубић.
Он је истакао да је највећи износ подстицаја у 2025. години одобрен корисницима који послују у области металне и електро индустрије - 6.085.050 КМ или 37 одсто, у области дрвне индустрије износ од 4.432.851 КМ или 27 одсто, а у области индустрије гуме и пластике у износу од 1.608.605 КМ односно 10 одсто.
Бубић је рекао да је вриједност инвестиција привредних субјеката у 2025. години била у распону од око 51.000 КМ до 3,5 милиона КМ.
"Највећа појединачна инвестиција односила се на набавку опреме за металну индустрију, и то комбиноване машине, машине за ласерско резање и двије ЦНЦ пресе", рекао је Бубић.
Он је додао да су подстицајима подржана и улагања која се односе на набавку линије за екструзију трослојних глатких и ребрастих цијеви, линије за производњу П.Е.Т. платформи са алатом, као и набавку ЦНЦ струга за обраду дрвета и линије за уздужно резање дасака са нагибним транспортером.
Бубић је навео да је у току анализа основних финансијских података о пословању за 159 привредних субјеката и додао да ће ресорно министарство сачинити детаљну информацију о утрошку и ефектима додијељених подстицаја за улагања у 2025. години.
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