Минић: Бањалука заслужује репрезентативан парохијски дом

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након данашњег састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом бањалучким Јефремом да Бањалука и Бањалучка епархија заслужују да се у граду на Врбасу изгради репрезентативан парохијски дом.
Минић је новинарима у Бањалуци рекао да би то, у смислу духовне, отаџбинске и сваке друге важности Српске православне цркве за овдашњи српски и православни народ, било и мјесто за пријеме различитих важних гостију и дипломата из свијета, преноси Срна
Према његовим ријечима, изградња наведеног парохијског дома у центру Бањалуке одвија се према плану.
Минић је навео и да је сарадња са СПЦ и њеним представницима изузетно добра у сваком смислу, те нагласио да су на данашњем састанку договорени и утврђени битни пројекти када је ријеч о завршетку изградње Српско-руског храма у Бањалуци.
Минић је напоменуо да се ради о храму који симболизује руско-српско пријатељство.
"Ту ће се одвијати сложени послови када је ријеч о завршавању иконостаса и животописа, те сличних послова у унутрашњости храма. Ти радови врхунских умјетника ће потрајати", рекао је Минић.
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