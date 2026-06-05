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Минић: Бањалука заслужује репрезентативан парохијски дом

Аутор:

АТВ
05.06.2026 13:06

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предсједник Владе Републике Српске на састанку са митрополитом бањалучким Јефремом
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након данашњег састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом бањалучким Јефремом да Бањалука и Бањалучка епархија заслужују да се у граду на Врбасу изгради репрезентативан парохијски дом.

Минић је новинарима у Бањалуци рекао да би то, у смислу духовне, отаџбинске и сваке друге важности Српске православне цркве за овдашњи српски и православни народ, било и мјесто за пријеме различитих важних гостију и дипломата из свијета, преноси Срна

Према његовим ријечима, изградња наведеног парохијског дома у центру Бањалуке одвија се према плану.

Минић је навео и да је сарадња са СПЦ и њеним представницима изузетно добра у сваком смислу, те нагласио да су на данашњем састанку договорени и утврђени битни пројекти када је ријеч о завршетку изградње Српско-руског храма у Бањалуци.

Минић је напоменуо да се ради о храму који симболизује руско-српско пријатељство.

"Ту ће се одвијати сложени послови када је ријеч о завршавању иконостаса и животописа, те сличних послова у унутрашњости храма. Ти радови врхунских умјетника ће потрајати", рекао је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Митрополит бањалучки Јефрем

Бањалука

парохијски дом

Бањалучка епархија

СПЦ

Влада Републике Српске

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