Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да су за изградњу и опремање новог вртића "Растимо заједно" у Брестовчини код Градишке исплаћена два милиона КМ, од укупно четири колико је Влада Републике Српске обезбиједила за овај пројекат.
"Назив вртића говори све. Дјеца не расту само у породици, већ и у заједници која брине о њима, улаже у њих и ствара услове да имају срећно и безбрижно дјетињство", објавио је Додик на "Иксу".
За изградњу и опремање новог вртића "Растимо заједно" у Брестовчини исплатили смо два милиона КМ, од укупно четири милиона колико је Влада Републике Српске обезбиједила за овај пројекат.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 5, 2026
Име вртића говори све. Дјеца не расту само у породици, већ и у заједници која брине о њима,…
Додик је напоменуо да су породица и дјеца у самом срцу политике Републике Српске.
"Сваки нови вртић, свака нова учионица и свако ново дјечије игралиште улагање су у оно највредније што имамо и најјачи залог за будућност Републике Српске", истакао је Додик.
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