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Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:59

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Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ
Фото: ATV

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да су за изградњу и опремање новог вртића "Растимо заједно" у Брестовчини код Градишке исплаћена два милиона КМ, од укупно четири колико је Влада Републике Српске обезбиједила за овај пројекат.

"Назив вртића говори све. Дјеца не расту само у породици, већ и у заједници која брине о њима, улаже у њих и ствара услове да имају срећно и безбрижно дјетињство", објавио је Додик на "Иксу".

Додик је напоменуо да су породица и дјеца у самом срцу политике Републике Српске.

"Сваки нови вртић, свака нова учионица и свако ново дјечије игралиште улагање су у оно највредније што имамо и најјачи залог за будућност Републике Српске", истакао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Вртић

Образовање

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