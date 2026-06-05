Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

Аутор:АТВ
Коментари:0
Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године, истакао је правник Огњен Тадић.
"И даље чекају да Берлин и Истанбул поразе остатак свијета. То се види из њиховог односа према Русији, сада и према САД, а бољи третман неће имати ни УК и Француска чим дођу у битан неспоразум са Берлином или муслиманима", навео је Тадић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Političko Sarajevo nije se odmaklo od Vidovdana 1914.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 5, 2026
I dalje čekaju da Berlin i Istanbul poraze ostatak svijeta.
To se vidi iz njihovog odnosa prema Rusiji, sada i prema SAD, a bolji tretman neće imati ni UK i Francuska čim dođu u bitan nesporazum sa Berlinom ili muslimanima.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
6 ч4
Најновије
14
32
14
30
14
19
14
11
14
01
Тренутно на програму