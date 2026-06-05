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Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:40

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Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године, истакао је правник Огњен Тадић.

"И даље чекају да Берлин и Истанбул поразе остатак свијета. То се види из њиховог односа према Русији, сада и према САД, а бољи третман неће имати ни УК и Француска чим дођу у битан неспоразум са Берлином или муслиманима", навео је Тадић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Огњен Тадић

Сарајево

Видовдан

Русија

Америка

Берлин

muslimani

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