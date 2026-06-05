Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

Аутор:АТВ
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Директор "Гаспрома" Алексеј Милер разговарао је данас у Санкт Петербургу са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком о сарадњи ове руске компаније и Републике Српске у гасном сектору и перспективи њеног развоја, саопштено је из "Гаспрома".
"Постигнут је договор о продужењу уговора о испоруци руског гаса Републици Српској", саопштено је из "Гаспрома".
Додик је изјавио раније, након састанка са руководством "Гаспрома", да је договорено да Република Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама.
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"Те цијене ће бити продужене крајем мјесеца за сљедећу годину. И морам да кажем да је то врло коректно", рекао је Додик за медије из Републике Српске, пренијела је "Срна".
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