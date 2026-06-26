Потврђена оптужница против Адела Кабаша за убиство Мехмеда Рамића

Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва Кантона Сарајево против Адела Кабаша због убиства Мехмеда Рамића у саизвршилаштву.
Оптужени се терети да је 12. децембра 2021. године око 21:15 сати, након претходног договора и због ранијег сукоба с Мехмедом Рамићем, дошао аутомобилом до раскрснице улица Хамдије Чемерлића и Змаја од Босне. С Кабашем је у другом аутомобилу био Амел Јашаревић, који је раније осуђен у овом предмету. Након што су угледали возило којим је управљао Рамић, пришли су му с обје стране те, с намјером да га усмрте, из ватреног оружја испалили више хитаца у његовом правцу.
Том приликом Рамић је задобио више простријелних и устријелних рана у предјелу главе, грудног коша, стомака, леђа и руку, усљед којих је преминуо.
Поступајућа тужитељица предложила је продужење притвора оптуженом Кабашу. За главни претрес предложено је саслушање 17 свједока и 12 вјештака, као и извођење око 300 материјалних доказа.
Подсјећамо, Адел Кабаш је након убиства био у бјекству. Ухапшен је у септембру 2025. године у Србији по међународној потјерници која је била расписана за њим.
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