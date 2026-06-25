У експлозији плина тешко повријеђен радник Нове Жељезаре Зеница

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У поподневним сатима дошло је до несреће у погону Енергетика Нове Жељезаре Зеница у којој је један радник задобио теже повреде, казао је за "Аваз" предсједник Синдиката НЖЗ Рашид Фетић.
Радник је задобио опекотине леђа и налази се на УКЦ-у Сарајево.
"Према информацијама портала Аваз, несрећа се десила приликом одвајања плина, спајања са цистерне на цијеви, дошло је до ослобађања притиска и десила се експлозија. Све ово се дешава баш у дану када је одржано рочиште о стечају Жељезаре. Радници на посао долазе под притиском и у неизвјесности су. Полиција је долазила, инспектори су били, све је ограђено траком и сутра ћемо имати више информација јер ће вјероватно бити увиђај", казао је Фетић за "Аваз".
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