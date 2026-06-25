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Камион слетио у јарак, обустављен саобраћај на путу Бањалука - Мркоњић Град

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 19:48

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Камион слетио у јарак, обустављен саобраћај на путу Бањалука - Мркоњић Град
Фото: ATV

На магистралном путу Бањалука - Мркоњић Град данас је дошло до саобраћајне незгоде, због које је саобраћај на овој дионици у потпуном прекиду.

Према доступним информацијама, теретно возило је из за сада непознатих разлога слетјело с коловоза у јарак.

На лице мјеста стигла је полиција која врши увиђај, као и дизалица која ради на извлачењу возила.

Незгода се догодила код ресторана „Клашник“. За сада нема званичних информација о повријеђеним лицима.

Због интервенције и увиђаја саобраћај је обустављен, а возачима се савјетује коришћење алтернативних праваца.

(Глас Српске)

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Тагови :

Камион

удес

Саобраћајна несрећа

Мркоњић Град

Бањалука

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