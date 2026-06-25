Камион слетио у јарак, обустављен саобраћај на путу Бањалука - Мркоњић Град

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука - Мркоњић Град данас је дошло до саобраћајне незгоде, због које је саобраћај на овој дионици у потпуном прекиду.
Према доступним информацијама, теретно возило је из за сада непознатих разлога слетјело с коловоза у јарак.
На лице мјеста стигла је полиција која врши увиђај, као и дизалица која ради на извлачењу возила.
Незгода се догодила код ресторана „Клашник“. За сада нема званичних информација о повријеђеним лицима.
Због интервенције и увиђаја саобраћај је обустављен, а возачима се савјетује коришћење алтернативних праваца.
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