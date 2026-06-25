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Хапшење у Градишци: Пронађена лабораторија за узгој психоделичних гљива

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:46

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Припадници Полицијске управе Градишка ухапсили су Г.Т. из Градишке због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета опојних дрога.
Фото: Уступљена фотографија

Г.Т. из Градишке ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета опојних дрога.

Како је саопштено из полиције, оперативним радом на терену прикупљена су сазнања да осумњичени посједује одређену количину наркотика и да је другим лицима омогућавао њихово конзумирање.

На основу наредбе Основног суда у Градишци, полицијски службеници извршили су претрес стана, аутомобила и других објеката које користи осумњичени.

Том приликом пронађена је и одузета одређена количина суве биљне материје која асоцира на марихуану, импровизована лабораторија за производњу психоделичних гљива, смјеса за производњу бруто масе од 525 грама, средства за третирање, новац, као и други предмети који би могли бити повезани са извршењем кривичног дјела.

Током акције евидентирана су и два прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога, а починили су их С.К. и С.К. из Градишке.

Полиција Србија

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О свим околностима обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који је наложио да му по окончању истраге буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Хапшење је извршено у оквиру акције усмјерене на сузбијање злоупотребе опојних дрога.

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Тагови :

хапшење

Градишка

заплијењена марихуана

ПУ Градишка

претреси

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