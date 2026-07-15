Послије 80 година: Легендарни Зетор гаси производњу

Аутор:АТВ редакција
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Чешки произвођач трактора Зетор послије 80 година укида домаћу производњу због високих трошкова и сели је у Азију.
Саопштила је то компанија јуче, 14. јула.
Зетор, основан 1946. године, саопштио је да ће за производњу користити постојеће заједничко улагање у Индији, гдје је посљедњих година производио већину својих трактора, а истовремено тражи партнера и у Кини.
"Производња малих и средњих трактора у Европи, под тренутним условима, нема смисла“, изјавио је оперативни директор Зетора Роберт Харман, преноси б92.
Трошкови производње и конкурентност све су чешћа тема расправа у Европској унији, која се суочава са неповољнијим положајем у односу на Сједињене Америчке Државе и Кину због знатно виших цијена енергије.
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Зетор је навео да су материјали у Кини и Индији од 30 до 35 одсто јефтинији него у Европи, као и да су се бројни добављачи преселили из Европе у Азију, што додатно повећава трошкове увоза.
Компанија није објавила детаље о промјенама у производњи, али је навела да овогодишњи план производње неће бити достигнут. Зетор је прошле године продао 1.500 трактора.
Пресељење производње у Азију довешће до укидања 33 радна места у Чешкој, али ће запослени задужени за сервис, логистику, продају, маркетинг и остале сегменте наставити да раде у седишту компаније у Чешкој.
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