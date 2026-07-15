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Послије 80 година: Легендарни Зетор гаси производњу

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 22:11

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Зетор трактор је познати чешки произвођач пољопривредних машина са седиштем у Брну, који послује од 1946. године.
Фото: Ábrahám Szilárd / Pexels

Чешки произвођач трактора Зетор послије 80 година укида домаћу производњу због високих трошкова и сели је у Азију.

Саопштила је то компанија јуче, 14. јула.

Зетор, основан 1946. године, саопштио је да ће за производњу користити постојеће заједничко улагање у Индији, гд‌је је посљедњих година производио већину својих трактора, а истовремено тражи партнера и у Кини.

"Производња малих и средњих трактора у Европи, под тренутним условима, нема смисла“, изјавио је оперативни директор Зетора Роберт Харман, преноси б92.

Прошле године продали 1.500 трактора

Трошкови производње и конкурентност све су чешћа тема расправа у Европској унији, која се суочава са неповољнијим положајем у односу на Сједињене Америчке Државе и Кину због знатно виших цијена енергије.

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Зетор је навео да су материјали у Кини и Индији од 30 до 35 одсто јефтинији него у Европи, као и да су се бројни добављачи преселили из Европе у Азију, што додатно повећава трошкове увоза.

Компанија није објавила детаље о промјенама у производњи, али је навела да овогодишњи план производње неће бити достигнут. Зетор је прошле године продао 1.500 трактора.

Пресељење производње у Азију довешће до укидања 33 радна места у Чешкој, али ће запослени задужени за сервис, логистику, продају, маркетинг и остале сегменте наставити да раде у седишту компаније у Чешкој.

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Тагови :

Зетор

Трактор

производња

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