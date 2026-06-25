Претицао аутомобиле, па завршио на крову: Тешка несрећа у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Нова Отока у Сарајеву дошло је до саобраћајне несреће у којој је возило завршило на крову у пјешачкој зони.
Повријеђена је једна особа која је превезена на КУМ гдје јој се указује медицинска помоћ.
- Учествовало је једно возило, а повријеђена је једна особа. Лице је превезено на КУМ - потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.
Како "Аваз" незванично сазнаје, особа која је управљала аутомобилом, претицала је друга возила након чега је ударила у саобраћајни знак те се аутомобил преврнуо на кров.
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