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Претицао аутомобиле, па завршио на крову: Тешка несрећа у Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:47

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Аутомобил завршио на крову у Сарајеву.
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz

У насељу Нова Отока у Сарајеву дошло је до саобраћајне несреће у којој је возило завршило на крову у пјешачкој зони.

Повријеђена је једна особа која је превезена на КУМ гдје јој се указује медицинска помоћ.

- Учествовало је једно возило, а повријеђена је једна особа. Лице је превезено на КУМ - потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

Како "Аваз" незванично сазнаје, особа која је управљала аутомобилом, претицала је друга возила након чега је ударила у саобраћајни знак те се аутомобил преврнуо на кров.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

преврнуо се аутомобил

Полиција

МУП Кантон Сарајево

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