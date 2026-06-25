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Инцидент у Сарајеву: Мушкарац испао из аута током вожње у колони

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:18

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву је дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђена једна особа, преноси Аваз.

До незгоде је дошло у вечерњим часовима, када су се у појединим дијеловима града формирале непрегледне колоне возила након фудбалске утакмице, а управо у тим гужвама десио се инцидент.

"Једна особа је повријеђена и пребачена на указивање љекарске помоћи", потврђено је за портал Аваза из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.

Према незваничним информацијама овог портала, наводно је ријеч о навијачу који је испао из возила током вожње у слављеничкој колони.

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Тагови :

Сарајево

инцидент

гужве на граници

Саобраћајна незгода

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