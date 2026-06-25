Инцидент у Сарајеву: Мушкарац испао из аута током вожње у колони

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Сарајеву је дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђена једна особа, преноси Аваз.
До незгоде је дошло у вечерњим часовима, када су се у појединим дијеловима града формирале непрегледне колоне возила након фудбалске утакмице, а управо у тим гужвама десио се инцидент.
"Једна особа је повријеђена и пребачена на указивање љекарске помоћи", потврђено је за портал Аваза из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.
Према незваничним информацијама овог портала, наводно је ријеч о навијачу који је испао из возила током вожње у слављеничкој колони.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
31
12
24
12
18
12
09
12
07
Тренутно на програму