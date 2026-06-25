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Вицо Зељковић се огласио након успјеха БиХ

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:14

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Един Џеко и Вицо Зељковић
Фото: Н/ФС БИХ

Побједом над Катаром (3:1) у сусрету посљедњег кола групне фазе, фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине изборила је историјски пламан у нокаут фазу Свјетског првенства као једна од осам најбољих трећепласираних екипа. Званична потврда дошла је након побједе Бразила над Шкотском (3:0).

А прије него што су Змајеви дефинитивно сазнали да иду даље, огласио се предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић.

"Поносан сам на оно што смо вечерас показали, иако је најтеже играти 'унапријед добијене' утакмице. Прије само неколико година овакав резултат многима је дјеловао недостижно", рекао је Зељковић.

"Ова екипа је показала карактер, заједништво и вјеру у себе онда када је то било најпотребније. Зато честитам играчима, стручном штабу, потпредсједницима, Извршном одбору и свим људима у Савезу који су својим радом допринијели овом резултату. Без обзира на коначан расплет, вечерашњи резултат је још једна потврда да се бх. фудбал креће у добром правцу. Направљен је историјски искорак у односу на претходно Свјетско првенство, уз освојен већи број бодова и континуитет добрих издања", поручио је Зељковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Вицо Зељковић

Коментари (2)
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