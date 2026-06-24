БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација БиХ вечерас у Сијетлу игра одлучујућу утакмицу групне фазе Свјетског првенства. Змајеви се састају с Катаром и траже побједу за пласман у нокаут фазу.
УЖИВО:
2' Одмах Демировић шутира са врха казненог простора, али брани то голман Катара.
1' Почела је утакмица у Сијетлу.
Ово су састави:
Босна и Херцеговина: Васиљ; Малић, Радељић, Катић, Колашинац; Башић, Шуњић, Алајбеговић, Бајрактаревић; Демировић, Џеко.
На клупи су остали: Јуркас, Зломислић, Мујакић, Хаџикадунић, Дедић, Тахировић, Гиговић, Мемић, Хаџиахметовић, Бурнић, Махмић, Баждар, Табаковић, Лукић.
Катар: Абунада; Мигел, Лаје, Габер, Куки, Албрак; Будијаф, Фати; Едмилсон, Алхајдос, Афиф.
На клупи су остали: Закарија, Баршам, Мендес, Алуи, Алхусеин, Хатем, Алганехи, Алаелдин, Мунтари, Абдурисаг, Али, Мохамед, Манаи.
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