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БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 20:56

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БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу
Фото: Tanjug / AP / Lindsey Wasson

Фудбалска репрезентација БиХ вечерас у Сијетлу игра одлучујућу утакмицу групне фазе Свјетског првенства. Змајеви се састају с Катаром и траже побједу за пласман у нокаут фазу.

УЖИВО:

2' Одмах Демировић шутира са врха казненог простора, али брани то голман Катара.

1' Почела је утакмица у Сијетлу.

Ово су састави:

Босна и Херцеговина: Васиљ; Малић, Радељић, Катић, Колашинац; Башић, Шуњић, Алајбеговић, Бајрактаревић; Демировић, Џеко.

На клупи су остали: Јуркас, Зломислић, Мујакић, Хаџикадунић, Дедић, Тахировић, Гиговић, Мемић, Хаџиахметовић, Бурнић, Махмић, Баждар, Табаковић, Лукић.

Катар: Абунада; Мигел, Лаје, Габер, Куки, Албрак; Будијаф, Фати; Едмилсон, Алхајдос, Афиф.

На клупи су остали: Закарија, Баршам, Мендес, Алуи, Алхусеин, Хатем, Алганехи, Алаелдин, Мунтари, Абдурисаг, Али, Мохамед, Манаи.

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Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

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