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Швајнштајгер оптужен за расизам

24.06.2026 19:03

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Бастијан Швајнштајгер прави селфи насмијан на планинском видиковцу у бордо мајици.
Фото: bastianschweinsteiger/Instagram/Screenshot

Бивши њемачки фудбалер Бастијан Швајнштајгер оптужен је да је користио расистичке стереотипе у анализи Обале Слоноваче.

Пред сусрет у Торонту, који је Њемачка добила са 2:1, Швајни је као коментатор њемачког јавног сервиса, рекао да је Обала Слоноваче играла "афрички фудбал", који је окарактерисао као "понекад неуобичајен, помало дивљи, не баш тактички".

Његови коментари су изазвали реакције на друштвеним мрежама и у њемачким мејнстрим медијима.

Оптужују га да је користио расистичке и колонијалне термине који црнце своде на физичке атрибуте, умјесто да им преписују интелектуалне способности.

"Иза атрибута попут 'дивљи' и 'непредвидиви' стоје стереотипи који су старији од фудбала и који имају расистичке и колонијалне корене", објаснио је Филип Авуну, црни њемачки новинар.

Он је додао да не вјерује да је Швајнштајгер расиста, али да његови коментари одражавају мишљење многих њемачких фудбалских навијача и стручњака.

(б92)

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Тагови :

Бастијан Швајнштајгер

расизам

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