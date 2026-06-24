Швајнштајгер оптужен за расизам

Коментари:0
Бивши њемачки фудбалер Бастијан Швајнштајгер оптужен је да је користио расистичке стереотипе у анализи Обале Слоноваче.
Пред сусрет у Торонту, који је Њемачка добила са 2:1, Швајни је као коментатор њемачког јавног сервиса, рекао да је Обала Слоноваче играла "афрички фудбал", који је окарактерисао као "понекад неуобичајен, помало дивљи, не баш тактички".
Његови коментари су изазвали реакције на друштвеним мрежама и у њемачким мејнстрим медијима.
Оптужују га да је користио расистичке и колонијалне термине који црнце своде на физичке атрибуте, умјесто да им преписују интелектуалне способности.
"Иза атрибута попут 'дивљи' и 'непредвидиви' стоје стереотипи који су старији од фудбала и који имају расистичке и колонијалне корене", објаснио је Филип Авуну, црни њемачки новинар.
Он је додао да не вјерује да је Швајнштајгер расиста, али да његови коментари одражавају мишљење многих њемачких фудбалских навијача и стручњака.
O ex-jogador Bastian Schweinsteiger está sendo acusado de RACISMO em comentários sobre a Costa do Marfim.— Ponta de Lança (@pontalancapdl) June 24, 2026
Ao falar sobre o próximo adversário, Schweinsteiger afirmou que esperava um futebol africano "pouco ortodoxo", "selvagem", que não segue táticas de jogo.
A declaração chama… pic.twitter.com/bQrrAVgfu4
(б92)
Фудбал
6 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
13 ч0
Фудбал
22 ч0
Најновије
21
11
21
03
20
56
20
51
20
49
Тренутно на програму