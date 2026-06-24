Logo

Московска рафинерија је толико уништена да неће радити до 2027. године

24.06.2026 18:28

Коментари:

0
Московска рафинерија је толико уништена да неће радити до 2027. године
Фото: Printscreen/X

Украјински напади дроновима нанијели су катастрофалну штету енергетској инфраструктури Русије. Московска рафинерија нафте, према сазнањима Ројтерс, неће наставити с радом најмање пола године.

"Требаће најмање шест мјесеци да се заврше поправке и санира штета", изјавио је један од извора за Ројтерс коментаришући размјере уништења у постројењу.

Ова рафинерија је кључно енергетско чвориште и највећи добављач горива у московској регији, а током јуна била је мета драматичних украјинских напада чак два пута, што је у коначници довело до потпуног заустављања свих операција.

Ова рафинерија се налази на свега 15 километара удаљености од самог Кремља.

Затварање овог гиганта представља огроман логистички и економски проблем за руске власти. Рафинерија у Капотњи покрива 40 одсто потреба за горивом у Москви, више од 50 посто потреба за дизелом те значајан дио авионског горива за војне сврхе.

На московским бензинским пумпама забиљежени су дуги редови и несташица горива.

Подијели:

Тагови :

Москва

рафинерија

Напад дроновима

Коментари (0)

Прочитајте више

Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Руте узбуркао духове: "Американци користили базе у Италији за нападе на Иран"; Реаговао Рим

3 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Велики обрт у случају отете бебе која је пронађена мртва! Мајка под лупом полиције

3 ч

0
Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом

Србија

Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом

3 ч

0
Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

Кошарка

Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

3 ч

0

Више из рубрике

Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Руте узбуркао духове: "Американци користили базе у Италији за нападе на Иран"; Реаговао Рим

3 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Велики обрт у случају отете бебе која је пронађена мртва! Мајка под лупом полиције

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио сјеверну Калифорнију!

3 ч

0
"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

Свијет

"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

3 ч

0

  • Најновије

21

15

Мацут: Радимо на убрзавању повезивања Србије и Српске у свим правцима

21

11

Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

21

03

Ангелина Топић покорила Хрватску

20

56

БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу

20

51

Дјеца са КиМ у Српској: "Осјећамо се љепше и безбједније него код куће"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима