Московска рафинерија је толико уништена да неће радити до 2027. године

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Украјински напади дроновима нанијели су катастрофалну штету енергетској инфраструктури Русије. Московска рафинерија нафте, према сазнањима Ројтерс, неће наставити с радом најмање пола године.
"Требаће најмање шест мјесеци да се заврше поправке и санира штета", изјавио је један од извора за Ројтерс коментаришући размјере уништења у постројењу.
Ова рафинерија је кључно енергетско чвориште и највећи добављач горива у московској регији, а током јуна била је мета драматичних украјинских напада чак два пута, што је у коначници довело до потпуног заустављања свих операција.
🔥🛢️BREAKING: Moscow’s oil refinery, damaged in Ukrainian drone strikes, is unlikely to resume production this year and will most likely remain offline until 2027.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2026
According to Reuters, the facility suffered extensive damage and is expected to stay shut down for at least six… https://t.co/y8HbuQy4NX pic.twitter.com/ldYzJwOJwi
Ова рафинерија се налази на свега 15 километара удаљености од самог Кремља.
Затварање овог гиганта представља огроман логистички и економски проблем за руске власти. Рафинерија у Капотњи покрива 40 одсто потреба за горивом у Москви, више од 50 посто потреба за дизелом те значајан дио авионског горива за војне сврхе.
На московским бензинским пумпама забиљежени су дуги редови и несташица горива.
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