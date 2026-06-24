Велики обрт у случају отете бебе која је пронађена мртва! Мајка под лупом полиције

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Драматичан преокрет у случају проналаска мртвог одојчета старог три мјесеца у Ренингену, у Баден-Виртембергу код Штутгарта. Према наводима полиције и тужилаштва, истрага се сада води против мајке (32). Истражиоци су у сриједу саопштили да је она наводно сама оставила мртво дијете на периферији тог мјеста.
Посљедње сумње су отклоњене: мртво одојче пронађено код Ранкбаха јесте нестала беба из Ренингена. Полиција и тужилаштво наводе да је дијете идентификовано ДНК анализом. Међутим, и даље није јасно како је дјечак преминуо. Да ли је убијен?
„Истрага тужилаштва и криминалистичке полиције је у току“, наведено је.
Према ријечима мајке, тромјесечни Адријан отет је из колица. Међутим, сада је управо она доспјела под лупу истражилаца.
„Током досадашње истраге нису пронађени никакви докази који би указивали на отмицу одојчета“, речено је овим поводом.
Умјесто тога, против мајке се сада води истрага због сумње да је лажно пријавила кривично дјело.
Након пријаве нестанка бебе покренута је велика потрага. Неколико стотина припадника полиције, хитне помоћи, Техничке службе за помоћ (THW) и Њемачког друштва за спасавање живота (DLRG) кренуло је у потрагу. Покушавали су да пронађу малог Адријана и његовог наводног отмичара.
Петнаест часова касније, код потока Ранкбах пронађено је тијело одојчета, око 500 метара удаљено од куће његове мајке.
Мајка и беба живјеле су у вишеспратници у центру Ренингена, мјесту од око 18.000 становника. Мајка је наводно у четвртак увече кренула са сином ка продавници „Реве“ (Rewe), удаљеној око 800 метара.
Адријанова бака недавно је рекла за „Билд“ (Bild):
„Моја ћерка се вратила из куповине, имала је кесе и хтјела је да их однесе на други спрат.“
Том приликом је, према њеним ријечима, мајка накратко изгубила бебу из вида.
„Колица су стајала на тротоару испред куће. Када је моја ћерка поново сишла доле, колица су била празна“, рекла је бака.
Међутим, истражиоци сумњају у ову верзију догађаја.
Јавили су се свједоци, а огласио се и тужилац др Патрик Фенле (41).
„Током извјештавања у медијима стигло је више дојава. Њих провјерава криминалистичка полиција“, рекао је тужилац.
Полиција је позвала грађане да се јаве ако имају било каква сазнања о овом случају.
(Телеграф)
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