Снажан земљотрес погодио сјеверну Калифорнију!

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5.7 степени Рихтера забиљежен је у сриједа, 24. јун 2026 у 17:10 часова, на подручју сјеверне Калифорније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.3637 и дужине -123.2293, односно 112 км од Санта Росе.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 8.1 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.
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