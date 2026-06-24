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Снажан земљотрес погодио сјеверну Калифорнију!

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 17:42

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 5.7 степени Рихтера забиљежен је у сриједа, 24. јун 2026 у 17:10 часова, на подручју сјеверне Калифорније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.3637 и дужине -123.2293, односно 112 км од Санта Росе.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 8.1 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

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Тагови :

Земљотрес

калифорнија

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