Руте узбуркао духове: "Американци користили базе у Италији за нападе на Иран"; Реаговао Рим

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изазвао је буру реакција након интервјуа за америчке медије, а у којем је рекао како су се базе у Италији користиле за нападе на Иран.
У изјави за Фокс њуз, Руте је рекао како су базе у Италији одиграле велику улогу у подршци Операцији „Епски бијес“ те је навео како је 500 америчких авиона полетјело с италијанског тла.
„Земља за земљом, савезник за савезником, ставили су своје базе на располагање за операцију Епски бијес“, поручио је.
Вођа Алијансе је такође навео случај Румуније, гдје је главни град Букурешт морао смањити комерцијалне летове како би омогућио коришћење својих аеродрома као објеката за авионе-танкере.
„Све се ово дешава“, примијетио је Руте, позивајући да се дискусија не фокусира искључиво на трвења између Вашингтона и неких савезника.
Врло брзо након интервјуа реаговао је италијански министар одбране Гвидо Крозето.
„Како би се избјегле непотребне и привидне контроверзе, Министарство одбране понавља без страха од контрадикције да су Италија и министарство одувијек дјеловали у потпуности у складу с Уставом, међународним уговорима и споразумима“, навео је италијански министар.
Након тога, појаснио је шта су амерички авиони радили на тлу Италије.
„Одобрене су само техничке и логистичке, некинетичке активности у оквиру процедура утврђених постојећим споразумима. Кад год је поднесен захтјев који је излазио изван овог опсега, као што је добро познато, Италија није дала одобрење“, истиче.
Због ове изјаве, из Италије су навели како су изненађени порукама које је упутио генерални секретар НАТО-а.
„Зато је изненађујуће да генерални секретар НАТО-а, који није имао никакве везе с операцијом Епски бијес, нуди реконструкцију која преноси потпуно обмањујућу поруку мијешајући врсте одобрених летова. Италија одобрава само летове који су дозвољени уговорима и који у потпуности искључују кинетичке активности. Као што је одувијек чинила и наставиће чинити у складу с важећим споразумима“, закључио је.
(Кликс)
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