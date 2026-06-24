Изетбеговић позива на скидање Додика силом, стигао одговор - "Немаш кила!"

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик треба да се склони, апелује Бакир Изетбеговић. Све би лагано прошло с констатацијом да је изборна година као и свака друга да у поцијепаној, напетој и немогућој БиХ Изетбеговић није рекао ријеч - сила. Додик каже - немаш ти кила.
Позиви на насилно уклањање изабраних политичких представника излазе из оквира демократске политичке борбе и представљају нормализацију политичког екстремизма. Годинама слушамо различите наративе о Републици Српској. Утркивали су се федерални политичари ко ће љепше и разговјетније изговорити РС и мањи бх. ентитет. Такмичили се ко ће погрднији епитет ставити уз име Милорада Додика, такмичење још траје.
Овај пут Бакир Изетбеговић иде корак даље. Уживо на Федералној телевизији изговара да Додика треба склонити силом.
"Мораће се на крају крајева та ствар неком силом ријешити знате. СИЛОМ? Па наравно. Неће ова земља на зелену грану и ја се надам да ће то коначно народ И у РС-у схватити па да ће овако како је Орбан отишао отићи и Додик једног дана", рекао је лидер СДА.
Зелена грана можда је и суштина, али правдао је Бакир силу. Каже правосуђе и међународна заједница ће морати примијенити законе. Изетбеговићеви апели правосуђу и такозваној међународној заједници додатно оснажују сумње по чијем су задатку и апелима поступале правосудне институције и да ли су прогон Додика завршиле посао. А под изговором да представља неку међународну заједницу, Кристијан Шмит је већ мијењао закон да би правосуђе могло да поступа против Додика. Није дуго Бакир чекао Одговор Милорада Додика.
"Бакире, зову ме људи и кажу да си остарио и посенилио. Да свашта трабуњаш. Нејак си ти за мене. Немаш ни ти довољно кила. И никада се нећеш угојити", рекао је Додик.
Услиједио је позив за разговор. Бакир је позвао. Након разговора на ФБ профилу, уз мало блажи тон, понавља да се Додик мора уклонити из политике.
"Поновио сам да се Милорад Додик мора уклонити из политике, онако како то налаже судска пресуда, и да је највећа штеточина у Босни и Херцеговини, данас сам одговорио на његов нервозни телефонски позив. Све што мислим, што сам и до сада јавно говорио о њему и његовој политици, па и више од тога, поновио сам му и током телефонског разговора", рекао је Изетбеговић.
Додик закључује да је током телефонског разговора Бакир Изетбеговић избјегавао да јасно објасни своју изјаву о његовом уклањању с власти, те да није дао конкретан одговор на оптужбе које му је упутио.
"Умјесто преузимања одговорности за изречене ријечи, свједочио сам покушајима релативизације и избјегавања суштине пријетњи. Због тога мој став не само да остаје исти, већ сам након овог разговора још увјеренији да је оно што је изречено у емисији било веома јасно и недвосмислено. Драго ми је да сам штеточина њихове политике", истиче Додик.
Позивати на насилно рушење политичких противника није израз политичке храбрости и представља опасну релативизацију демократских принципа, који су свакако нарушени. У демократском друштву власт би требало да се мијења вољом грађана, а не призивањем силе. Мада нам је ситуација мијењања изборне воље грађана, неком другом врстом силе, већ позната.
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