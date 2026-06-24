"40 милиона разлога за заокрет"

Аутор:Весна Азић
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Анархија и незаконито проширење овлаштења у БиХ потпуно је раскринкано у реакцијама на рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ да Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података, те Управи за индиректно опорезивање БиХ забрани обраду личних података грађана с циљем овјере електронских потписа.
Директор ИДДЕЕА-е се јуче с министром транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ театрално похвалио како неће поштовати рјешење Агенције за заштиту личних података. Директора Управе за индиректно опорезивања већ данима нема у јавности, али из Управе данас нешто суптилније поруке од оних прије два дана да ни они неће поштовати забрану обраде података по рјешењу Агенције.
Постоји могућност да би Управа за индиректно опорезивање ипак могла да поступи по рјешењу Агенције за заштиту личних података. У врло кратком одговору који смо данас добили из Управе више нема експлицитне потврде да ће наставити издавати квалификоване дигиталне потписе.
Рјешење су запримили. У законом прописаном року и његовим одредбама ће и поступити. Рок од 15 дана још није истекао.
"Управа за индиректно опорезивање запримила је рјешење Агенције за заштиту личних података БиХ, и поступиће законски прописаном року, који још увијек није истекао", наводе из УИО.
Уколико би се ишта могло тумачити из кратке поруке коју смо добили из Управе, чини се да има могућности да УИО промијени плочу.
Само пар дана раније тврдили су да је систем успостављен и кориштен у складу са прописима и додијељеним надлежностима. Као наредне кораке наводили су покретање управног спора против рјешења Агенције за заштиту личних података пред Судом БиХ. Најављивали су да ће хитно тражити одгађање спровођења тог рјешења док Суд БиХ не донесе коначну одлуку. Као разлог за то наводили су бројне проблеме који би настали његовом примјеном, како УИО тако и обвезницима који Управи морају подносити своје ПДВ пријаве на начин да то буде искључиво електронски са дигиталним квалификованим потписом. Убрзо након тога са странице су избрисали саопштење од 9.јула којим су признали да се дио обвезника и даље подноси електронске пријаве без електронског потписа. Све то након 2023. године када је и почела примјена.
"Тренутно УНО у свом порезном информацијском суставу има евидентиране порезне обвезнике који не потписују пријаве с квалификоване електронске потврде", наводе.
У Агенцији за заштиту личних података тврде да се у јавности свјесно ствара погрешна слика. У посљедњем одговору практично објашњавају да њихова рјешења нису ретроактивна и да не дирају оно што је већ издато, него да се односе на будуће поступање кад је у питању Управа уза индиректно.
"Из диспозитива Рјешења неспорно произилази да изречене мјере производе правно дејство за убудуће и не производе правне посљедице на раније поступке издавања квалификованих електронских потврда", наводе из Агенције.
С друге стране, IDDEEA се похвалила да неће поступити по рјешењу Агенције за заштиту личних података. Казне прописане законом о заштити личних података за незакониту обраду података за правна лица су до четрдесет милиона марака.
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