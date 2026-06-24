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Цвијановић: За непостављање заставе БиХ у свијету је крив Конаковић

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:08

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Цвијановић и Нетанјаху
Фото: Iks/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је за то што у свијету не постављају заставу БиХ крив министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, а не она.

"За срозавање државе и њеног угледа криво је политичко Сарајево, а не Република Српска. Народски речено: `Како су посијали, тако и жању`. Ми у Републици Српској само радимо свој посао и штитимо своју уставну позицију", навела је Цвијановићева на "Иксу".

Српски члан Предсједништва БиХ огласила се поводом информације да је Конаковић упутио протестну ноту Израелу, јер на састанку који је имала са високим израелским званичницима није било заставе БиХ.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

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