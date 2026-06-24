Ништа ново из Сарајева: Бакир Изетбеговић пријети силом

Аутор:АТВ редакција
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Из Сарајева ништа ново. Нове пријетње, али овај пут не од Раме Исака или Зукана Хелеза, већ од предсједника СДА Бакира Изетбеговића.
Гостујући на Федералној телевизији Бакир је, чини се највише говорио од Републици Српској и Милораду Додику, да би на крају чак запријетио "силом".
Одувијек је познато, а сада је Бакир то и потврдио, да Изетбеговићу џуниору смета постојање Републике Српске, односно што је она међународно призната, и призива некакво "рјешавање ситуације".
"Међународна заједница је ту погријешила. Она је пола Босне и Херцеговине, предала страни која је направила геноцид. Перманентно се повлачила пред њима, перманентно им је давала више него што је требала. И пред њим (Додиком) се повлачила. Дакле, Додик неће да се одазове суду. Онда га измоле, дођу колима по њега да да изјаву. Тај човјек је изван закона. Мораће се та ствар неком силом ријешити", запријетио је Изетбеговић.
На реакцију водитељке, која је и сама дјеловала изненађена, Изетбеговић је поновио.
"Силом?", упитала је водитељка, да би Бакир одговорио потврдно:
"Па наравно".
Већ је постала устаљена пракса да сарајевски политичари, питало их се шта или не, константно упућују пријетње према Републици Српској.
Посљедњих година у томе су предњачили Рамо Исак и Зукан Хелез који су у више наврата звецкали оружјем.
Исаку чак ни то није помогло у скупљању политичких поена јер, да подсјетимо, ЦИК је недавно одбио овјеру његове странке јер је доставила кривотворене потписе.
Сада се у причу враћа Бакир Изетбеговић, који је исто тако након више година упућивања пријетњи Републици Српској, скупљајући поене, на претходним изборима завршио као губитник.
Лекцију очигледно није научио, те Србе опет за криви за све, не схватајући да је народ у ФБиХ незадовољан управо Алијиним насљедником.
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