Полиција испред кафића на Звездари није затекла чауре

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Полиција на мјесту наводне пуцњаве на Звездари није пронашла трагове обрачуна нити затекла повређене, незванично сазнаје Телеграф!
Неколико грађана, подсетимо, пријавило је око 16 сати да је маскирани нападач испалио неколико хитаца испред једног кафића, међутим, полиција није затекла повређене, а није пронашла ни трагове крви или чауре. Гости оближњег кафића, како незванично сазнајемо, чули су нешто налик на пуцњаву, али нико од њих није видео мушкарца који је наводно пуцао. На снимцима надзорних камера локала у околини наводно се види само група младића која протрчава у том тренутку док се наоружани нападач не види.
Истрага и даље траје и тренутно се проверавају снимци камера из кафића.
(Телеграф)
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