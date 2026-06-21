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Побједник Звезда Гранда Бојан Илиевски имао велики порок

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 18:30

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Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.
Фото: YouTube/Screenshot/Grand Online

Бојан Илиевски из Скопља однио је побједу у 19. сезони Звезда Гранда према гласовима публике.

Његов ментор Ђорђе Давид открио је да је он током тешког животног периода размишљао да одустане од учешћа у овом музичком такмичењу.

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"У петом кругу је хтио да изађе. У петом кругу је имао озбиљан проблем с главом. Тај проблем се звао, кажем звао, коцка. Не размишљајући о ономе шта је фамилија и ономе шта су његови тренуци и за шта га је Бог направио, отишао је под лед", рекао је Ђорђе Давид, преноси "Гранд".

Даље га је упоредио с бившим такмичарем Звезда Гранда Александром Јосифовским.

"Подсјетио ме је на Јосифовског који је имао два проблема, а коцка је највећи проблем, већи и од дроге и од алкохола", навео је и открио да му је поставио услов.

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"Услов се звао или - или. Ово није само његова побједа у 'Звездама Гранда' већ и његова побједа разума јер сам ја озбиљан тиранин кад су те ствари у питању. Нисам му дао, нисам му дозволио. Чекао сам да се деси крај, вјеровао сам у овај крај", испричао је.

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Тагови :

Бојан Илиевски

Коцкање

Звезде Гранда

Ђорђе Давид

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