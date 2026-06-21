Бањалучки вртићи - изгубљени у комуникацији?

Аутор:Лана Остојић
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Док су у појединим локалним заједницама радови већ почели или су при крају, у Бањалуци се још чека почетак реализације пројеката. Из Града кажу да су свој дио посла урадили.
"Ништа се не чека на Град, град је сву документацију доставио има већ можда и годину дана. Све те документе имамо, ми смо их објављивали – налазе се и на вијестима на сајту града, ја их лично имам и на свом профилу. Имамо документ шта је Кабинет предсједника тражио од града Бањалука и Град је у експресном року све што је требало обезбиједио", рекла је Мирна Савић Бањац, менаџер града Бањалука.
У СНСД-у имају другачији став и одговорност траже управо у градској администрацији. Кажу – град није доставио потребну документацију. У међувремену, на мјесто у јавним вртићима чека преко 2 хиљаде дјеце. Свако ново одгађање додатно продужава листе чекања.
"Комуникација је стала оног тренутка, тачније шеснаестог маја прошле године, када се Кабинет предсједника обратио Градској управи једним дописом и доставио документацију шта је град потребно да испуни – и од тада имамо нажалост прекид комуникације", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
У допису који је Кабинет предсједника Републике Српске упутио Граду прошле године затражене су информације о статусу пројеката и документацији неопходној за почетак градње. Према наводима, одговор није достављен.
"Имајући у виду радне састанке које су одржале делегације Кабинета предсједника Републике и Кабинета Градске управе, 12.11.2024. и 29.4.2025. године, у прилогу Вам достављамо Упутство и прилоге прописане Правилником о критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање јавних установа за предшколско васпитање и образовање", саопштено је из Кабинета.
Број захтјева за упис расте из године у годину, а предшколске установе раде на граници расположивих капацитета. Док трају полемике о томе гдје је настао застој и ко кочи пројекат, пет најављених вртића и даље постоји само на папиру, а родитељи и даље чекају конкретно рјешење.
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