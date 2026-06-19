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Можда вас број изненади: Колико кафића има у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 18:17

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Kafana Konobar Kafic
Фото: АТВ

На подручју Бањалуке тренутно је регистровано 897 угоститељских предузетника, од чега се 652 баве припремом и послуживањем пића, док је 245 регистровано за припрему и послуживање хране и услуге кетеринга.

Подаци које је "БЛ портал" добио из Градске управе показују да кафићи и кафе-барови и даље чине убједљиво највећи дио угоститељске понуде у граду.

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Према подацима Одјељења за привреду и локални економски развој, готово три четвртине свих регистрованих угоститељских предузетника отпада на објекте за послуживање пића, док су ресторани и угоститељски објекти који припремају храну заступљени у знатно мањем броју.

У односу на претходне године, број угоститељских објеката биљежи раст. Крајем 2024. године у Бањалуци је било регистровано 857 угоститељских предузетника, док је тај број до краја 2025. порастао на 885.

Највећи раст забиљежен је код ресторана и објеката за припрему хране. Њихов број повећан је са 219 у 2024. на 242 у 2025. години. У истом периоду број кафића порастао је са 638 на 643.

Расте и број угоститељских фирми

Према подацима које је "БЛ порталу" доставила Привредна комора Републике Српске, током 2025. године у Бањалуци је пословало 68 привредних друштава из области хотелијерства и угоститељства која су предала финансијске извјештаје АПИФ-у. Годину раније било их је 60.

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Од укупног броја, 25 се односи на хотеле и друге смјештајне капацитете, док су 43 привредна друштва регистрована за дјелатности припреме и послуживања хране и пића.

Међу њима је 25 ресторана и објеката за доставу хране, четири кетеринг фирме и 14 фирми које се баве припремом и послуживањем пића.

Шта показују бројке

Подаци показују да угоститељство остаје једна од најзаступљенијих дјелатности у највећем граду Републике Српске.

Посебно се издваја велики број кафића и барова, који годинама представљају важан дио свакодневног живота Бањалучана.

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Истовремено, раст броја ресторана и угоститељских фирми указује на ширење понуде хране и пића, али и на континуирано интересовање предузетника и компанија за улагање у овај сектор.

Важно је напоменути да се подаци Града Бањалука односе на регистроване предузетнике, док евиденција Привредне коморе обухвата привредна друштва која су предала финансијске извјештаје АПИФ-у, због чега се ове бројке не могу директно сабирати.

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Тагови :

Кафић

Угоститељи

Бањалука

ресторан

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