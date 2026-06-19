"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом

Аутор:АТВ редакција
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Бренда Дојч (70), која је током двије деценије била хранитељка за више од 200 дјеце, изјаснила се кривом за угрожавање дјетета првог степена након што је откривено да је дијете о којем је бринула послала у Тексас у замјену за мајмуна своје пријатељице.
Звона за узбуну огласила су се када су школски службеници у Винфилду 2025. године примијетили низ необјашњивих изостанака дјевојчице. Убрзо су се појавиле узнемирујуће гласине да је дијете у Тексасу "трампила" за егзотичну животињу.
Тужилац је за NBC описао како је све почело:
"Оптужена је постала фрустрирана дјететом и питала пријатељицу у Тексасу да ли би га задржала. У том тренутку је рекла:
Пријатељица је касније полицији признала да је дјевојчица често остављана сама данима, те да Бренда није жељела да плати лет кући. Дијете је на крају враћено у Мисури, гдје је изнијело потресне тврдње о менталном и физичком злостављању, наводећи да су је тукли дрветом, ципелама и веслом.
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Службеници за заштиту дјеце су мјесецима раније имали дојаве о злостављању, али су оне тек након овог случаја добиле коначан епилог. Бренди Дојч сада пријети казна до седам година затвора.
У још једном потресном случају, двије хранитељске мајке оптужене су за злостављање и изгладњивање дванаестогодишњег дјечака прије него што је пронађен мртав у подруму, преноси The Sun.
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