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"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 18:03

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Стопало мајмуна
Фото: pexels/Emilio Sánchez Hernández

Бренда Дојч (70), која је током двије деценије била хранитељка за више од 200 дјеце, изјаснила се кривом за угрожавање дјетета првог степена након што је откривено да је дијете о којем је бринула послала у Тексас у замјену за мајмуна своје пријатељице.

Звона за узбуну огласила су се када су школски службеници у Винфилду 2025. године примијетили низ необјашњивих изостанака дјевојчице. Убрзо су се појавиле узнемирујуће гласине да је дијете у Тексасу "трампила" за егзотичну животињу.

Тужилац је за NBC описао како је све почело:

"Оптужена је постала фрустрирана дјететом и питала пријатељицу у Тексасу да ли би га задржала. У том тренутку је рекла:

"Знаш, зашто не пошаљеш мајмуна, а ти задржи дијете?'"

Пријатељица је касније полицији признала да је дјевојчица често остављана сама данима, те да Бренда није жељела да плати лет кући. Дијете је на крају враћено у Мисури, гдје је изнијело потресне тврдње о менталном и физичком злостављању, наводећи да су је тукли дрветом, ципелама и веслом.

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Службеници за заштиту дјеце су мјесецима раније имали дојаве о злостављању, али су оне тек након овог случаја добиле коначан епилог. Бренди Дојч сада пријети казна до седам година затвора.

У још једном потресном случају, двије хранитељске мајке оптужене су за злостављање и изгладњивање дванаестогодишњег дјечака прије него што је пронађен мртав у подруму, преноси The Sun.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

хранитељска породица

Насиље

Злостављање дјеце

мајмун

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