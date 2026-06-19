Браћа заратила због имовине коју нико не користи, породица се сада распада

Аутор:АТВ редакција
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Спорови око насљедства деценијама важе за један од најчешћих разлога озбиљних породичних свађа.
У таквим ситуацијама се неразумијевање и различита очекивања само гомилају, а када се у све укључе емоције и осјећај неправде - чак и односи који су до тада дјеловали стабилно могу се преко ноћи распасти.
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Управо једна таква ситуација појавила се на друштвеним мрежама, гдје је корисник из Хрватске на Фејсбук групи "Живот у Њемачкој" подијелио своје лично искуство.
Његова објава отворила је тему која све чешће добија на тежини међу људима који раде у иностранству, док се у домовини воде расправе око имовине која би, умјесто раздора, требало да повезује породицу.
"Има ли неко искуство… брат и ја смо се посвађали око насљедства у Хрватској док ја радим у Њемачкој. Сад више ни не причамо. Мајка плаче сваки пут кад зове. Све због земље коју нико ни не користи. Овдје радим к'о коњ, а код куће се породица распада. Да ли је још неко изгубио породицу због пара и имовине?", написао је Хрват у свом анонимном обраћању.
Међу стотинама коментара посебно се издвојио један у којем је корисник поставио питање и сам дао одговор:
"Поставио бих питање ко је или шта је највећи злочинац на Балкану? Ријеч од четири слова, наравно - међа".
У пракси, већ дуго уназад управо су границе парцела, прилази или нејасно ријешена власничка питања чест повод за озбиљне свађе, како међу родбином, тако и међу комшијама. Иако се често ради о релативно ситним разликама у имовини, временом оне умију да поприме много већи значај него сами породични односи, који због тога неријетко страдају
Једна корисница посебно је нагласила да ниједна имовина не може да замијени породичну блискост:
"Само једно имам да кажем, ниједна земља/имање не вриједи загрљаја моје браће и сестара. За 10 дана кад се сретнемо ја сам најбогатија на цијелом свијету. Тај загрљај паре не могу да плате".
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Друга учесница дискусије истакла је да у оваквим сукобима највише страдају родитељи:
"Мајци је у том случају најтеже да гледа како јој се дјеца мрзе, не знате ни колико она пати, а живот јој је при крају па немојте дозволити да тугује, то ви можете само да ријешите".
Један коментатор подијелио је лично искуство у којем је породица одлучила да стави односе испред имовине:
"Код мене кад је тата умро па смо морали на оставинску расправу, брат, сестра и ја и све смо дали мами, а мама нека ради како хоће, нема те земље нити куће која ми може бити важнија од моје сестре и брата".
Било је и оних који су истакли да би се у сличној ситуацији без размишљања одрекли свега:
"Одмах бих се одрекла, само да не видим мајчину сузу".
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На крају, један коментар подсјећа на пролазност материјалних ствари и важност породичних односа:
"Чувај брата и породицу, земљу ни ти ни твој брат нећете понијети на онај свијет. Све остало је небитно".
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