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Браћа заратила због имовине коју нико не користи, породица се сада распада

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 18:01

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Њива
Фото: ATV

Спорови око насљедства деценијама важе за један од најчешћих разлога озбиљних породичних свађа.

У таквим ситуацијама се неразумијевање и различита очекивања само гомилају, а када се у све укључе емоције и осјећај неправде - чак и односи који су до тада дјеловали стабилно могу се преко ноћи распасти.

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Управо једна таква ситуација појавила се на друштвеним мрежама, гдје је корисник из Хрватске на Фејсбук групи "Живот у Њемачкој" подијелио своје лично искуство.

Његова објава отворила је тему која све чешће добија на тежини међу људима који раде у иностранству, док се у домовини воде расправе око имовине која би, умјесто раздора, требало да повезује породицу.

"Више не причамо"

"Има ли неко искуство… брат и ја смо се посвађали око насљедства у Хрватској док ја радим у Њемачкој. Сад више ни не причамо. Мајка плаче сваки пут кад зове. Све због земље коју нико ни не користи. Овдје радим к'о коњ, а код куће се породица распада. Да ли је још неко изгубио породицу због пара и имовине?", написао је Хрват у свом анонимном обраћању.

Међу стотинама коментара посебно се издвојио један у којем је корисник поставио питање и сам дао одговор:

"Поставио бих питање ко је или шта је највећи злочинац на Балкану? Ријеч од четири слова, наравно - међа".

У пракси, већ дуго уназад управо су границе парцела, прилази или нејасно ријешена власничка питања чест повод за озбиљне свађе, како међу родбином, тако и међу комшијама. Иако се често ради о релативно ситним разликама у имовини, временом оне умију да поприме много већи значај него сами породични односи, који због тога неријетко страдају

"Ниједно имање не вриједи загрљаја браће и сестара"

Једна корисница посебно је нагласила да ниједна имовина не може да замијени породичну блискост:

"Само једно имам да кажем, ниједна земља/имање не вриједи загрљаја моје браће и сестара. За 10 дана кад се сретнемо ја сам најбогатија на цијелом свијету. Тај загрљај паре не могу да плате".

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Друга учесница дискусије истакла је да у оваквим сукобима највише страдају родитељи:

"Мајци је у том случају најтеже да гледа како јој се дјеца мрзе, не знате ни колико она пати, а живот јој је при крају па немојте дозволити да тугује, то ви можете само да ријешите".

"Све смо дали мами"

Један коментатор подијелио је лично искуство у којем је породица одлучила да стави односе испред имовине:

"Код мене кад је тата умро па смо морали на оставинску расправу, брат, сестра и ја и све смо дали мами, а мама нека ради како хоће, нема те земље нити куће која ми може бити важнија од моје сестре и брата".

Било је и оних који су истакли да би се у сличној ситуацији без размишљања одрекли свега:

"Одмах бих се одрекла, само да не видим мајчину сузу".

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На крају, један коментар подсјећа на пролазност материјалних ствари и важност породичних односа:

"Чувај брата и породицу, земљу ни ти ни твој брат нећете понијети на онај свијет. Све остало је небитно".

(Блиц)

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Тагови :

имовина

Свађа

Свађа због имовине

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