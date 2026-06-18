Против државњанина БиХ подигнута оптужница због кријумчарења миграната

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијско државно тужилаштво у Сиску подигло је оптужницу против 33-годишњег држављанина БиХ која га терети да је учествовао у кријумчарењу миграната које је завршило смрћу једног лица.
Из Државног тужилаштва Хрватске саопштено је да је оптужени учествовао у кријумчарењу миграната преко ријеке Уне на подручју Хрватске Костајнице у фебруару ове године, по претходном договору и упутствима организатора кријумчарења.
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У оптужници се наводи да је оптужени с још једном особом на обали Уне на подручју БиХ укрцао пет кинеских држављана у чамац како би их илегално превео у Хрватску.
Напомиње се да је водостај ријеке у то вријеме био висок и да је на снази било стање приправности за одбрану од поплаве, али да је, упркос томе, оптужени повезао мигранте преко набујале ријеке, те је вода продрла у пловило и оно се преврнуло.
Све су особе пале у хладну воду, при чему се један страни држављанин утопио. Двојица миграната успјела су допливати до хрватске обале, док су два страна држављанина и друга непозната особа која је управљала чамцем нестали.
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Оптуженом за тешко кривично дјело против опште безбједности и за противзаконито пребацивање људи преко границе продужен је истражни затвор.
(СРНА)
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