Да ли је ова језива реченица дјечака убице најавила масакр у ''Рибникару''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суд је у образложењу пресуде родитељима дјечака-убице детаљно изнио утврђене чињенице које се односе на припреме које су претходиле масакру у Основној школи "Владислав Рибникар", наводећи да је ријеч о догађају који је био резултат вишенедељног планирања, а не тренутне одлуке.
Истакнуто је и да родитељи, упркос бројним упозоравајућим околностима, нису препознали промјене у његовом понашању нити реаговали на вријеме.
Друштво
За срећу и мир сутра изговорите ове ријечи
Суд је подсјетио на реченицу коју је малољетник једном приликом рекао свом другу: "Било би забавно да упадну терористи па да бјежимо по школи", наводећи да је и та изјава представљала један од показатеља његовог начина размишљања.
"Према утврђеном чињеничном стању, малољетник је двије до три недјеље пре масакра донио одлуку да изврши злочин. Направио је списак са именима 15 ученика које је планирао да убије, нацртао скицу Основне школе Владислав Рибникар и испланирао правац кретања кроз школу, као и начин на који ће извршити напад", речено је данас.
Суд је навео да је након посљедњег одласка у стрељану са оцем на интернету претраживао податке о масовним пуцњавама у школама у Сједињеним Америчким Државама, као и информације о најпознатијим школским убицама.
У образложењу је истакнуто да родитељи нису уочили ниједан од ових упозоравајућих знакова, иако су они, према оцјени суда, јасно указивали да се са дјететом дешава нешто озбиљно.
Свијет
Европска држава под узбуном због топлотног таласа
Предсједник судског вијећа минут по минут описао је ток злочина, наводећи да је од првог хица испаљеног у радника обезбјеђења Драгана Влаховића до тренутка када је малољетник искочио кроз прозор школе прошло свега два минута и једна секунда. У том периоду кретао се унапријед испланираном путањом, улазио у учионице и пуцао у ученике и запослене.
Како је наведено у образложењу, малољетник је испалио укупно 66 метака, од којих је више од 50 погодило жртве. Суд је оцијенио да оваква прецизност није била случајна, већ посљедица претходне обуке руковања ватреним оружјем, коју је стекао одласцима у стрељану.
Бања Лука
Најчувенија бањалучка кафана затвара врата
"Суд је закључио да све утврђене чињенице потврђују да је злочин био пажљиво испланиран и припреман, као и да родитељи нису препознали нити спријечили низ околности које су претходиле трагедији", наводи се.
Владимир Кецмановић је осуђен на казну затвора 14 година и 6 мјесеци за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности, док је Миљана Кецмановић осуђена на двије године и 11 мјесеци затвора за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
06
21
52
21
48
21
36
21
32
Тренутно на програму