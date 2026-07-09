Данас наставак сједнице НСРС

Аутор:АТВ редакција
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Разматрањем Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају, по хитном поступку, данас ће бити настављена сједница Народне скупштине.
Пред посланицима је и Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се уводе два нова кривична дјела - јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ.
Посланици Парламента Српске синоћ су разматрали измјене Закона о обавезном здравственом осигурању и Закона о полицији и унутрашњим пословима.
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Министар Ален Шеранић рекао је да се измјенама унапређују права из здравственог осигурања, а предложено је и да сви пензионисани припадници МУП-а остварују права под једнаким условима, без обзира на датум пензионисања.
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