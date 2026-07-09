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Данас наставак сједнице НСРС

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:15

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Посебна сједница Народне Скупштине Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Разматрањем Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају, по хитном поступку, данас ће бити настављена сједница Народне скупштине.

Пред посланицима је и Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се уводе два нова кривична дјела - јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ.

Посланици Парламента Српске синоћ су разматрали измјене Закона о обавезном здравственом осигурању и Закона о полицији и унутрашњим пословима.

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Министар Ален Шеранић рекао је да се измјенама унапређују права из здравственог осигурања, а предложено је и да сви пензионисани припадници МУП-а остварују права под једнаким условима, без обзира на датум пензионисања.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

нсрс

сједница

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