Захарова: Србија на нишану НАТО због своје независности

Аутор:АТВ редакција
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Србија се налази на нишану НАТО због своје самосталности, независности и суверенитета, који се огледају и у одржавању пријатељских веза са Русијом, те сарадње са партнерима ван граница западног блока, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она сматра да је Србија на мети НАТО-а и због флексибилне независне спољнополитичке линије коју Београд спроводи, а која је усмјерена на одбрану основних националних интереса.
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Захарова подсјећа да је руководство Србије више пута наглашавало приврженост војној неутралности.
"Да ли има право на то? Чини ми се да има, као и свака друга суверена држава. Али из неког разлога, НАТО тако не мисли. Ми полазимо од тога да је ова линија у Србији није претрпјела промјене и у Београду детаљно процјењују могуће посљедице увлачења у периметар агресивне политике Алијансе", оцијенила је Захарова.
Коментаришући то што је директор руске Спољне обавештајне службе Сергеј Наришкин изразио незадовољство првим заједничким војним вјежбама Србије и НАТО-а, она је рекла да би било чудно да је изразио задовољство јер је суштина у томе да НАТО тежи да потчини све балканске земље.
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"А зашто је то потребно НАТО-у? Не да би, потчинивши је, развијао и водио путем напретка, већ да би их лишио самосталности", рекла је Захарова за РТ Балкан.
Она је подсјетила на чињеницу да више од 80 одсто грађана Србије сматра НАТО непријатељском организацијом, будући да памти НАТО агресују 1999. године против СР Југославије којом је фактички откинута колијевка српске државности - Косово и Метохија.
"Убијани су цивили у Србији, укључујући и дјецу. Многи држављани Србије, и не само Србије, обољели су од рака јер су Британци користили осиромашени уранијум, НАТО је користио осиромашени уранијум", истакла је Захарова.
Она је поручила да ће Москва рачунати на сарадњу са Србијом.
"Рачунамо на даље јачање руско-српске сарадње са ослонцем на вишевјековно насљеђе пријатељства народа двије земље", истакла је Захарова.
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